Проблема перерегистрации автомобилей c приднестровскими номерами может быть решена

Проблема регистрации автомобилей с приднестровскими номерами будет решена в ближайшее время. Правительство заканчивает подготовку соответствующего проекта решения. В настоящее время владельцы таких автомобилей не могут их перерегистрировать, так как не располагают документами, подтверждающими их право собственности.

"Сейчас разрабатывается проект решения правительства, который предусматривает использование таможенными службами процедуры выдачи транспортным средствам в виде импорта регистрационных номеров территориально-административных единиц левого берега Днестра и предоставление под собственную ответственность подтверждающих документов."

Проблемы регистрации транспортных средств возникли из-за того, что контракты купли-продажи составлялись непризнанными властями, и за истечением срока давности уничтожались. Новые правила регистрации автомобилей с иностранными номерами вступили в силу первого января нынешнего года.

Изменения предусматривают сокращение на 70% сборов на таможенное оформление импортных автомобилей, ввезенных не позднее первого ноября. По данным статистики, с начала этого года процедуру регистрации прошли уже 4200 автомобилей из примерно 35 тысяч зарегистрированных за рубежом.

Большинство автомобилей - из Литвы, Болгарии и Франции. Налоговое послабление уже принесло в бюджет 92 миллиона леев.