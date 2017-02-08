Общество Желтый код метеоопасности: снегопады и когда ждать минус 20 градусов Погода резко меняется. На Молдову надвигается циклон, который принесет мороз и снегопады. Синоптики объявили желтый код метеоопасности, предупреждение вступило в силу уже минувшей ночью. Сообщается, что местами выпадет до 15 литров осадков на квадратный метр. Скорость ветра достигнет 80-ти километров в час. На дорогах образуется гололедицы, возможны заносы. Также к 9-му февраля среднесуточная температура воздуха упадет сразу на 10-15 градусов. К концу недели столбики термометров в северный районах опустятся до минус 13, на юге - до минус 11. Ночью - до 20 градусов мороза.

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