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Демпартия осуждает манеру, в которой Молдову представил в Брюсселе президент
08.02.2017

Демократическая партия осуждает манеру, в которой наша страну представил в Брюсселе президент Игорь Додон. Как считает ДПМ, визит главы государства в столицу ЕС превратился в партийную командировку, а президент представил призыв и политические проекты Партии социалистов.

Согласно Демпартии, заявления Игоря Додона в Брюсселе полностью отличаются от внешнеполитической стратегии молдавского правительства и парламентского большинства, а также противоречат интересам страны и её граждан.

Для устранения некоторых недопониманий  относительно внешней политики страны, ДПМ подготовила документ, подтверждающий основные обязательства стратегии развития Молдовы. Его  представят в правящей коалиции а затем обсудят на первом в этом году заседании парламента. А председатель Демпартии Влад Плахотнюк написал на своей странице в фейсбуке, что Молдова должна выйти из этого противостояния между сторонниками пророссийского и проевропейского вектора развития.  

По его словам, главное, что сейчас важно - это чтобы каждый показал, что может сделать для страны, и как эффективно использовать иностранную помощь, независимо от того,  с какой стороны она поступает. Политик также отметил, что внешняя политика не должна ограничится громкими заявлениями, а должна способствовать эффективному сотрудничеству с партнерами по развитию, из которого мы смогли бы извлечь только преимущества.


 
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