Закодированное послание Андрею Нэстасе и Ренато Усатому! Не выводите людей на улицу...

Я далек от мысли, что CBS-AXA преследовала другие интересы, чем социологические или связанные с общественной информацией, но последний опрос этой организации оставило такое ощущение, что я присутствовал при передаче закодированного послания лидеру ППДП Андрею Нэстасе и лидеру НП Ренато Усатому. Повторяю, я никого не обвиняю, но не могу избавиться от этого ощущения. Ниже я попытаюсь объяснить, почему я так думаю.

Мне показалось странным, что все опросы, проведенные в последние месяцы, ясно показали, что в парламент войдут 4, 5 или 6 политических партий, в то время как CBS-AXA дает возможность только двум партиям – ПСРМ и ПДС, а ПСРМ свободно становится правящей партией. Кто-то из социологов может меня упрекнуть в том, что на этот опрос сильно повлияли последствия президентских выборов, кода на первый план общественного мнения выходили только два политических актера – Игорь Додон и Майя Санду. Я допускаю такое возможное объяснение, не все-таки не верю, что президентские выборы настолько повлияли на молдаван, что некоторые партии потеряли 10% всего за один-два месяца.

Допускаю и то, что опрос был проведен, когда «дрожжи» из головы молдаван (вследствие выпитых алкогольных напитков в период зимних праздников) полностью не «вышли», хотя даже это не объясняет такие результаты.

Хочу, чтобы всем было понятно, что я не оспариваю позиции ПСРМ и ПДС. Результат, который им приписывают, возможно, реален и допускаю, что он может быть выше. Мое удивление относится к результатам остальных партий, и в первую очередь, к ППДП, НП и ЛДПМ, которые согласно другим опросам, войдут в будущий парламент. И если членов ДПМ, по некоторым утверждениям, не должно волновать результат опросов, так как они рассчитывают не изменение электоральной системы до следующих парламентских выборов, то ситуация с ППДП и НП – другая. Эти партии неоднократно высказывалась за изменение электоральной системы и дали понять, если она будут изменена, они выйдут на новые протесты, так как уверены, что этим путем нынешние власти хотят сохранить политический контроль над всей страной.

До этого опроса казалось, что нынешняя система благоприятна для ППДП и НП. Теперь опрос, как бы преследует цель передать несколько четких посланий. У вас нет ни единого шанса пройти в парламент! Одномандатная или смешенная система избрания – это ваше спасение! Только так вы можете остановить Игоря Додона и Майю Санду! Только так вы сможете политически выжить! Примите изменение электоральной системы! Не выводите людей на улицу!

Г-н Настасе и г-н Усатый, а у вас нет такого ощущения, что вам было передано закодированное послание?

Думитру Спэтару