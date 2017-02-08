Президент Додон: "Молдова будет эффективно сотрудничать и с Западом, и с Востоком"

Первый день официального визита главы государства подошел к концу

Молдова будет эффективно сотрудничать и с Западом, и с Востоком,- таков один из важных выводов, которые сделал президент Игорь Додон в конце первого дня своего визита в Брюссель. Об этом он написал на своей официальной странице в фейсбуке.

"Исходя из встреч, которые мы провели до сих пор, могу заверить вас в том, что Молдова будет эффективно сотрудничать и с Востоком, и с Западом. Это отличает нас от правящего большинства", - написал Додон.

Он был очень впечатлен встречей с председателем Европейского парламента Антонио Таяни.

"У меня сложилось впечатление, что мы знаем друг друга всю жизнь. Уверен, мы будем хорошими друзьями. Господин председатель отметил, что европейские структуры, в особенности Европейский парламент, высоко оценили процедуру проведения президентских выборов, подчеркнув, что они соответствовали международным стандартам, и были свободными, демократическими и справедливыми. С удовольствием принял личные поздравления по случаю вступления в должность", - отметил Додон