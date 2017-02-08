На устах «Взятка в законе»: 25% штрафов осядет в карманах полицейских Мимо тех, кто действительно нуждается в повышении заработной платы. Денежные поощрения и приятные «бонусы» ждут полицейских, таможенников, налоговиков, финансовых инспекторов, которые и до сих пор совсем не бедствовали.



Избирательное стимулирование



Поправки в Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере направлены на улучшение благосостояния представителей силового блока и еще ряда учреждений. На стадии рассмотрения – и другие изменения в правовые акты, в том числе ведомственные, которые вводят различные «бонусы» к зарплате, надбавки и денежные вознаграждения.



Закон дополняется новой статьей, которая наделяет полицейских правом на финансовое поощрение в размере 25% от доходов, поступивших в госбюджет от выписанных штрафов. На доплату могут рассчитывать констатирующие субъекты подразделений Генерального инспектората полиции МВД, т.е. сотрудники, разрешающие согласно своей компетенции дела о правонарушениях и налагающие санкции. Порядок присуждения стимулирующих выплат предстоит определить правительству.



Кроме того, оговаривается правило ежегодного пересмотра надбавок и прочих выплат, предусмотренных для целого ряда должностей – исходя из размера среднемесячной зарплаты по экономике в предшествующем году. Речь идет о сотрудниках Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), руководстве и инспекторах Национального органа по неподкупности, работниках Инспекции прокуроров Генпрокуратуры, а также офицерах по уголовному преследованию, откомандированных в специализированные прокуратуры.



При этом представители силового блока – от рядового до начальствующего состава – продолжат получать широкий перечень доплат к основной заработной плате, включая специфические надбавки, надбавки за особые условия деятельности, за интенсивность труда, за выполнение в срочном порядке важных спецзаданий. Размер надбавки чаще всего исчисляется в процентном соотношении к основной зарплате – от 15 до 40%. В ряде случаев руководство учреждения может использовать на эти цели средства из собственного фонда оплаты труда.



Не стоит забывать, что рядовые и руководящие сотрудники подразделений полиции, войск карабинеров, органов госбезопасности, НЦБК и других силовых структур вправе получать материальную помощь в размере месячной основной зарплаты, исчисленной с учетом всех надбавок и доплат. В дополнение в НЦБК предусмотрена ежемесячная надбавка за эффективность в предупреждении и борьбе с коррупцией. Для офицеров ее размер составляет 1,5 среднемесячной зарплаты по экономике, для субофицерского состава – 0,8 зарплаты.



Еще одна надбавка – «за эффективность деятельности»



Благоприятные изменения предусмотрены и для персонала техобслуживания Государственной налоговой службы и Таможенной службы – их должностные оклады увеличиваются сразу в полтора раза. Однако поправками в Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере нововведения для сотрудников этих ведомств не ограничиваются.



В обновленной редакции Закона о системе оплаты труда государственных служащих появилась возможность присуждения месячной «надбавки за эффективность деятельности», размер которой составляет от 0,8 до 1,5 среднемесячной зарплаты по экономике в предшествующем году. Новый «бонус» предназначен для работников Государственной налоговой службы, Таможенной службы и Финансовой инспекции, имеющих статус госслужащего, в том числе с особым статусом.



Разработкой порядка и условий выплаты надбавки займется Минфин. Ему предстоит определить, кто, в каких случаях и в каком размере сможет получить стимулирующие выплаты. Согласно законодательным изменениям, предусмотрен ежегодный пересмотр надбавки.



Спешку при введении еще одного денежного поощрения для налоговиков, таможенников и финансовых инспекторов в ущерб другим категориям работников объяснить крайне затруднительно. Эти службы, хотя и считаются одними из самых коррумпированных, и ранее не были обделены всевозможными дополнительными выплатами.



У руководства таможни и фискальных органов всегда была возможность мотивировать особо старательных сотрудников не только годовыми, но и единовременными премиями – в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками, в связи с нерабочими праздничными днями и в других случаях. Кроме того, в качестве стимула каждое полугодие используется надбавка за коллективные достижения ведомства или его структурного подразделения, на которую ежегодно выделяются средства в пределах 15% годового фонда зарплаты. Существуют доплаты за выполнение дополнительной работы, за совмещение функциональных обязанностей, а также специальные премии от местных органов власти и другие стимулирующие выплаты.



Полицейским «отстегивают» намного больше, чем таможенникам и налоговикам



Избирательные изменения в законодательство о системе оплаты труда спровоцировали вал критики со стороны рядовых граждан и вызвали недоумение экспертного сообщества. Работники сферы образования выходят на акции протеста, требуя повышения весьма скромной зарплаты, которая, как правило, не дотягивает до среднего заработка по экономике. Правительство отказывает учителям и социальным работникам, но изыскивает средства для повышения доходов сотрудников органов, которым, согласно всем исследованиям, принадлежит пальма первенства по коррумпированности.



В МВД, напротив, надеются, что таким способом смогут победить мздоимство в полицейских рядах, и прежде всего, среди патрульных, выписывающих штрафы. Руководство ведомства обещает более жестко контролировать стражей порядка. Однако, как неоднократно показывала практика, рост доходов лишь незначительно влияет на взяточничество в правоохранительных органах и в целом в секторе юстиции.



При этом разработчики новаций не уточняют, почему государство решило «отстегивать» полицейским сразу четверть доходов от штрафных санкций. Между тем, если сравнить со стимулирующими выплатами другим категориям работников в аналогичной ситуации, этот размер финансового поощрения кажется чрезмерным. К примеру, таможенники из мобильных бригад получают, как минимум, в 2,5 раза меньше – до 10% от доходов, поступивших в госбюджет в результате выявления нарушений в ходе таможенного контроля.



Кроме того, в случае таможни нет фиксированного вознаграждения, то есть сотрудник может получить и 3% или 5%. Иными словами, дополнительный заработок поставлен в зависимость от усердности конкретного работника при том, что оценка работы во многом зависит от непосредственного руководства. Налоговиков так же, как и таможенников, стимулируют не столь существенными суммами.



Росту уровня коррупции в рядах полицейских может поспособствовать и инициатива правительства о разрешении оплаты штрафа за совершенное на дороге правонарушение передачей денег непосредственно инспектору. Ведь даже если полицейский обязан выдать нарушителю квитанцию, этот процесс в большинстве случаев не контролируется. Социальные сети изобилуют свидетельствами того, как патрульные намеренно выписывали меньшие санкции или отказывались от их применения, получая материальное вознаграждение.



Когда штрафы не по карману…



Вот лишь некоторые комментарии пользователей социальных ресурсов Интернета по поводу новых правил оплаты труда.



«Может, вообще оставить инспекторов без зарплаты и просто выпустить на дорогу? Они обеспечат себе гораздо больший доход, чем получают официально. Как в том анекдоте: тебе дали жезл, а ты дальше себе на жизнь зарабатывай».



«Это же взятки в законе, только наоборот. Государство откатывает полиции, что бы те обдирали народ. А то, что добиться в суде аннулирования даже беспредельных решений очень сложно, кто-то подумал?»



«Учитывая, что у нас за все и везде штрафы, если будут 25% платить вовремя и не обманывать, жить будем по принципу "Кто не спрятался – я не виноват"!»



«У нас пытаются сравняться с Европой по размеру штрафов и коммунальных тарифов, а про создание условий для нормальной жизни, про зарплаты большинства бюджетников, пособия и пенсии забывают. Власти заняты выпрашиванием кредитов, большинство которых не доходят до назначения. Вот и латают бюджетные дыры при помощи простых людей».



«Согласен, зарплаты у всех должны быть достойные, однако почему повышения начинают не с учителей, не с врачей, не с пенсионеров, а с тех, кто взятки лопатой гребли и гребут?!»



Вместе с тем эксперты напоминают, что совсем недавно произошло резкое увеличение размера санкций, в связи с чем многие штрафы стали не по карману рядовым гражданам. С одной стороны, в 2,5 раза вырос размер условной единицы, при помощи которой рассчитывается величина санкций. С другой – парламент ужесточил наказания за целый ряд нарушений, в том числе относительно Правил дорожного движения. Изменения коснулись самых распространенных составов правонарушений, таких как остановка в запрещенных местах, превышение скорости, несоблюдение правил движения в жилых зонах и многих других.



В Институте европейских политик и реформ отмечают, что власти упустили из вида такой важный момент, как соотношение между уровнем штрафов и доходами населения. В результате Молдова занимает лидирующие позиции по величине дорожных санкций в Европе. Если сравнить отдельные штрафы со среднеевропейским показателем (с учетом среднего заработка в стране), то молдаване платят в 5 раз больше, чем жители куда более благополучных стран ЕС.



На этом фоне складывается впечатление, что своими непродуманными законодательными инициативами власти не столько заботятся о пополнении бюджета, сколько способствуют развитию феномена коррупции и других негативных явлений в обществе. Граждан «де-факто» стимулируют искать обходные пути решения проблем, в то время как в отсутствие надлежащего контроля инспекторы во многих случаях сами провоцируют коррупционное поведение.

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