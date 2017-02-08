ЕС предоставит Молдове 5 млн. евро на транснациональное сотрудничество на Дунае

Евросоюз предоставит в 2017 г. Молдове грант в 5 млн. евро на развитие эффективной инфраструктуры межнациональных отношений между странами Дунайского региона.

Об этом сообщил представитель Делегации ЕС в РМ Анейл Сингх (Aneil Singh) во вторник на конференции по программе транснационального сотрудничества ЕС "Дунай 2014-2020" в Кишиневе.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил, что программа предполагает финансовую поддержку (до 85% от общего бюджета) в реализации инновационных проектов по экологии, энергоэффективности, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и предпринимательской деятельности.

На конференции представлены концепции программ, лучшие из которых будут определены до мая для финансирования.

Министр регионального развития и строительства Василе Бытка заявил, что поддержка ЕС позволит Молдове скоординировать трансграничные проекты, как на государственном, так и межнациональном уровне.

Представитель Румынии по транснациональному сотрудничеству Сильвия Давидоу отметила, что "у Молдовы три основных вызова в развитии региона - несогласованность действий между и центром и властью на местах, низкий уровень участия и информированности последних.

"Однако программа сотрудничества уже дала свои результаты для наших стран - реализуется проект приграничного сотрудничества между таможенными службами Молдовы и Румынии с общим бюджетом 8,9 млн. евро. Проводятся исследования в области защиты морской и речной среды Danubis RI с бюджетом 40 млн. евро. Порт Джурджулешть присоединился к Дунайской портовой сети (DPN),- напомнила она.

Заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий Усатый отметил, что для одобрения проекта необходимо, чтобы в нем приняли участие как минимум три страны.

"Это отличный инструмент для стимулирования межграничных отношений и на государственном, и на местном уровне", - уверен он.

Зампредседателя Одесского областного совета Юрий Димчогло сообщил, что для Украины важно именно трехстороннее сотрудничество, поскольку до сих пор проекты выполнялись либо Украиной и Румынией, либо Украиной и Молдовой.

"Нам необходимо теснее сотрудничать в области экологии, туризма и в бизнесе. Я вижу доказательство успеха в реализации проекта в том, что на границе уже появляются города-побратимы",- добавил он.

Посол Венгрии Маттиаш Силади отметил "большие перспективы для сотрудничества Молдовы и Венгрии, особенно в обеспечении безопасности и доступности водных ресурсов"

Справка "ИНФОТАГ": Общая стоимость программы транснационального сотрудничества "Дунай 2014-2020" - 268,78 млн. евро. Она реализуется ЕС в рамках Европейской политики соседства, нацеленной на сближение стран сообщества со странами-соседями для достижения общей выгоды в общих интересах. Кроме Молдовы, Украины и Румынии в программе принимают участие Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия, Германия, Сербия, Черногория.