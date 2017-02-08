Гимпу подкалывает Шалару

Лидер ЛП Михай Гимпу не упустил возможности съязвить по поводу намерения своего бывшего соратника по партии Анатолия Шалару создать свою партию, сообщает Noi.md.

Либерал убежден, что политический проект Шалару не будет успешным. «Это как тот петух, который верил, что солнце всходит, чтобы послушать его пение. Держу пари на петуха, что солнце для ПНЕ не взойдет…», прокомментировал Гимпу в социальной сети.

Анатолий Шалару заявил вчера, что его формирование будет называться Партией национального единства – ПНЕ. По его словам, партия нацелена стать «политическим выражением всех тех, кто хочет единого государства, европейского, способного защитить своих граждан».

Шалару был исключен из руководящих органов ЛП в середине декабря прошлого года, после конфликта с лидером партии, и подал в отставку с поста министра обороны, когда либералы отозвали свою политическую поддержку.