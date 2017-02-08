Игорь Додон предложил НАТО соглашение о признании нейтралитета Молдовы

Президент Игорь Додон сообщил о том, что в ходе своей встречи в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер он предложил подписать соглашение между НАТО и Республикой Молдова о признании нейтралитета Молдовы. В публикации на Фэйсбуке глава государства отметил, что сторонами была достигнута договорённость о проведении дополнительной работы в целях изучения вопроса на уровне экспертов, передаёт IPN.

„Я высказал мою личную точку зрения по поводу открытия офиса НАТО в Кишинёве, отметив, что я считаю его неуместным. Офис НАТО в Кишинёве затруднит переговоры по приднестровскому урегулированию. Воссоединение страны относится к числу приоритетных тем в моей повестке дня как главы государства, и я уверен, что сейчас у нас есть возможность найти решения в этом плане”, - заявил Игорь Додон.

По словам президента, он высказался в пользу продолжения сотрудничества по некоторым вопросам, где имеются положительные результаты, в том числе в деле ликвидации пестицидов и в ряде других случаев. По его мнению, необходимо сотрудничество на ряде направлений, которое принесло бы реальную пользу или позволило решить те или иные важные проблемы, но при этом не вызывало бы недоверие и подозрения у граждан, проживающих на обоих берегах Днестра.