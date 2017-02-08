Игорь Додон продемонстрировал в Брюсселе, что он не является президентом всех, мнения

Игорь Додон в Брюсселе ещё раз продемонстрировал, что он не является президентом всех, каким он обещал быть в предвыборный период и в начале своего мандата. Об этом заявили гости передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Аналитик Виорел Киврига считает, что своим визитом в Брюссель Игорь Додон нанёс ущерб Молдове. „Исходящие из Брюсселя сигналы весьма негативны. Молдову больше нельзя назвать успешной страной. В Брюсселе Додон послал ещё один сигнал о том, что он не является президентом всех. Республике Молдова сейчас не нужны такие революционеры, как Додон. Стране нужны покой и серьёзные реформы”, - сказал Киврига.

Политолог Николае Афанас в ходе передачи заявил, что то, каким образом вёл себя Додон, больше походило на поведение партийного лидера, нежели главы государства. „Игорь Додон представил в Брюсселе интересы своего электората, который составляет 42 процента. Ещё 42 процента молдавского электората являются проевропейцами. Остальные – это неопределившиеся”, - сказал политолог.

Аналитик Ион Тэбырцэ полагает, что в Брюсселе Игорю Додону оказали дипломатический приём и ничего более. „Игорь Додон продемонстрировал, что он не является президентом всех граждан. В Брюсселе он вёл себя как пресс-секретарь Российской Федерации, а не как президент Республики Молдова”.