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Общество
В кишиневской мэрии создали рабочую группу по модернизации урбанистического плана столицы
08.02.2017

В кишиневской мэрии была создана рабочая группа, которая займется поиском решений по модернизации комплексной схемы движения муниципального транспорта, плана зонирования территории Кишинева и анализу урбанистического плана. Данные проекты были составлены институтом Chișinăuproiect.

Члены рабочей группы разработают спецификации, которые послужат поддержкой для разработки урбанистической документации Муниципальным советом Кишинева.

В рабочую группу под председательством вице-мэра Нистора Грозаву вошли 30 специалистов, среди которых представители мунсовета, сотрудники кишиневской мэрии, министерства экономики, министерства окружающей среды, МВД и др.

Отчет о деятельности данной ячейки будет представлен на рассмотрение в МСК до 31 марта 2017 года.


 
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