Родители рассказали членам парламентской комиссии, как кормят их детей в детсадах

Все новые подробности всплывают в деле о детском питании. К членам специальной парламентской комиссии, которая собирает данные по поставкам в учебные заведения столицы просроченных продуктов, пришли жаловаться родители. По их словам, в детсадах не соблюдается меню, утвержденное Минздравом. Свежих овощей и фруктов нет и в помине. А кроме того, порции здесь настолько малы, что малыши остаются голодными.

"Меню хорошее, но не соблюдается. Самая большая проблема заключается в отсутствии свежих фруктов и овощей. Нам говорят, что на дворе осень, и у нас сейчас нет. Но у нас есть местные яблоки, морковь и можно найти выход из ситуации. Вместо свежих овощей и фруктов, детям дают пудинг, хлеб, булочки", - рассказывает мама Каролина Кирилеску.

Родители говорят, что, порой, детям дают слишком маленькие порции и поэтому они остаются голодными.

"Мы очень ждали эти меню. И когда мы дошли до них, то поняли, что что-то не так. Из десяти дней, восемь дней в меню пудинги. На перекус, например, двух бубликов с маком и одного яблока недостаточно", - отмечает мама Алена Ботнару.

Комиссия поручит минздраву проверит качество питания в детсадах и школах.

"Есть необходимость обратиться к министерству здравоохранения, чтобы вместе с экспертами повторно провести экспертизу меню и дать некоторые рекомендации по его корректировке. Там, где меню не соблюдается, нужно, чтобы кто-нибудь проверил, в чем причина несоблюдения этого меню", - заявил председатель спецкомиссии Раду Мудряк.

В течение недели, члены комиссии отправятся по районам, чтобы лично узнать, как кормят детей в учебных заведениях.