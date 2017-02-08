Кишинев и Тирасполь: к чему пришли переговорщики

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Политика
Первая в 2017 году встреча в формате "1+1" по приднестровскому урегулированию прошла в конструктивном режиме.
Такого мнения остались политпредставители обеих сторон переговорного процесса от Кишинева и Тирасполя — вице-премьер Молдовы Георге Балан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Переговоры прошли в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.
"Мы подняли весь спектр вопросов, существующих между двумя берегами Днестра, которые обсуждались и были включены в Берлинский протокол в рамках переговоров в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели) в июне прошлого года", — отметил вице-премьер Молдовы.
"Обменялись мнениями по поводу автомобильного транспорта, телекоммуникаций, экологии, апостилирования (юридического подтверждения) дипломов приднестровского вуза, обсудили проблематику уголовных дел", — рассказал журналистам Игнатьев. Одной из первоочередных задач, как и прежде, приднестровская сторона считает разрешение вопроса грузоперевозок по железной дороге.
Протокольное решение по нему было пролонгировано, но, по словам политпредставителя от Тирасполя, механизм импорта железнодорожного транспорта реализуется не так, как должен — приднестровские экономические агенты и железная дорога несут убытки. Между тем, приднестровской стороной был разработан пакет предложений по обновленному механизму импорта, который, по мнению Игнатьева, учитывает интересы экономических агентов и железных дорог, как Приднестровья, так и Молдовы. "Положительный сигнал, что наши молдавские коллеги услышали и готовы работать на уровне рабочих групп. Есть определенная заинтересованность и молдавской стороны в увеличении железнодорожных грузов, следующих транзитом через Приднестровье", — отметил он.
За последние несколько лет было вывезено более трех тысяч единиц таких ионоизлучающих элементов", — вспоминает Балан. Оба политпредставителя в переговорном процессе отметили возобновление работы почти всех экспертных групп. До конца недели должны встретиться также рабочие группы по транспорту, а 22 февраля — по образованию. "Работа будет продолжена, пока не найдем какие-то взаимоприемлемые решения для жителей обоих берегов Днестра. Необходимо избежать политизации всех обсуждаемых вопросов и не надо искать какие-то подтексты и политдивиденды и другие политрешения, которые связаны со статусом и которые наоборот отягчают эти проблемы", — заявил Балан.
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