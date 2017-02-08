Кишинев и Тирасполь: к чему пришли переговорщики

Первая в 2017 году встреча в формате "1+1" по приднестровскому урегулированию прошла в конструктивном режиме.

Такого мнения остались политпредставители обеих сторон переговорного процесса от Кишинева и Тирасполя — вице-премьер Молдовы Георге Балан и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев. Переговоры прошли в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"Мы подняли весь спектр вопросов, существующих между двумя берегами Днестра, которые обсуждались и были включены в Берлинский протокол в рамках переговоров в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ как посредники, ЕС и США как наблюдатели) в июне прошлого года", — отметил вице-премьер Молдовы.

"Обменялись мнениями по поводу автомобильного транспорта, телекоммуникаций, экологии, апостилирования (юридического подтверждения) дипломов приднестровского вуза, обсудили проблематику уголовных дел", — рассказал журналистам Игнатьев. Одной из первоочередных задач, как и прежде, приднестровская сторона считает разрешение вопроса грузоперевозок по железной дороге.

Протокольное решение по нему было пролонгировано, но, по словам политпредставителя от Тирасполя, механизм импорта железнодорожного транспорта реализуется не так, как должен — приднестровские экономические агенты и железная дорога несут убытки. Между тем, приднестровской стороной был разработан пакет предложений по обновленному механизму импорта, который, по мнению Игнатьева, учитывает интересы экономических агентов и железных дорог, как Приднестровья, так и Молдовы. "Положительный сигнал, что наши молдавские коллеги услышали и готовы работать на уровне рабочих групп. Есть определенная заинтересованность и молдавской стороны в увеличении железнодорожных грузов, следующих транзитом через Приднестровье", — отметил он.



Игнатьев обратил внимание также и на другую проблему по железнодорожным грузоперевозкам — запрет на доступ и доставку топлива на территорию Приднестровья и его транзита по региону через северную ветку.



В рамках первой встречи представители обеих сторон обсудили и вопрос вывоза пяти тонн аммиака, которые находятся на Тираспольском мясокомбинате. Эта инициатива была направлена российской стороне, которая уже подтвердила готовность оказать содействие в вывозе токсичных отходов по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям. "Рассмотрели возможные процедуры и вовлечение служб, которые обеспечат вывоз. Хорошей предпосылкой была совместная работа молдавских и приднестровских специалистов по вывозу ионоизлучающих элементов из Приднестровья.

За последние несколько лет было вывезено более трех тысяч единиц таких ионоизлучающих элементов", — вспоминает Балан. Оба политпредставителя в переговорном процессе отметили возобновление работы почти всех экспертных групп. До конца недели должны встретиться также рабочие группы по транспорту, а 22 февраля — по образованию. "Работа будет продолжена, пока не найдем какие-то взаимоприемлемые решения для жителей обоих берегов Днестра. Необходимо избежать политизации всех обсуждаемых вопросов и не надо искать какие-то подтексты и политдивиденды и другие политрешения, которые связаны со статусом и которые наоборот отягчают эти проблемы", — заявил Балан.



Политпредставители обратились в ОБСЕ и к международным посредникам и наблюдателям с предложением в ближайшее время провести встречу в формате "5+2". В прошлом году после двухлетнего перерыва были возобновлены переговоры в таком широком формате и были организованы один раз, однако, по словам молдавского дипломата, подобные встречи должны проводиться шесть раз в году.



По словам Балана, он намерен пригласить своего приднестровского визави по переговорному процессу на встречу в Кишиневе через две недели. А по формату "5+2" надеется, что встречи возобновятся уже весной нынешнего года, считая "чем больше встреч, тем больше результат". Игнатьев также уверен, что продолжение общения политпредставителей в формате "1+1" и постоянного совещания в рамках "5+2" необходимо, однако, не имеет смысла "проведение встреч без результатов".

