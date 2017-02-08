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Спорт
Раду Албот пробился в следующий раунд ATP в Софии
08.02.2017

Раду Албот победил фаворита хозяев Александера Лазарова занимающего 599 позицию ATP, в рамках турнира ATP в Софии.

Молдавский теннисист, находящийся на 95 месте в мире, победил в двух сетах со счетом 7-6, 6-2, через один час и 15 минут игры. В одной восьмой Албот встретится с сильным соперником, бельгийцем Давидлм Гоффеном, вторым фаворитом конкурса и номер 11 в мире. Матч состоится в среду вечером, 8 февраля.

Призовой фонд Турнира ATP в Софии составляет более 530 000 евро. Главным фаворитом соревнований является австриец Доминик Тим, 8-е место ATP.


 
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