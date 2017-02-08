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Мэр Оргеева Илан Шор останется под домашним арестом
08.02.2017

Судьи столичной Апелляционной палаты отклонили сегодня ходатайство стороны защиты Илана Шора об освобождении мэра Оргеева из-под ареста.

"Мы возмущены этим решением, суд проигнорировал все доводы защиты и принял во внимание необоснованные аргументы государственного обвинителя. Наше ходатайство основывается на практике Европейского суда и положениях национального законодательства. Поданный запрос прокуроров не отвечал всем законным требованиям", - сказал один из адвокатов.

Следующее заседание по делу Илана Шора пройдет 16 февраля.

Напомним, что 17 января суд столичного сектора Буюканы удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении срока домашнего ареста политика еще на 30 дней.

Мэра Оргеева Илана Шора задержали 22 июня после допроса в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.


 
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