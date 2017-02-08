Игорь Додон: подписание соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС было ошибкой

Президент Молдавии Игорь Додон 6-7 февраля посетил Брюссель, где провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, руководителем Европарламента Антонио Таяни и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. Додон также встретился с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер. Об итогах своего официального визита молдавский лидер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Шишло.

— Ряд послов стран ЕС в Кишиневе просили вас воздержаться от заявлений о возможной денонсации соглашения об ассоциации с ЕС. Премьер Молдавии Павел Филип назвал ваши инициативы об организации референдумов по вопросу денонсирования соглашения об ассоциации Молдавии с ЕС и по приднестровскому урегулированию политическими заявлениями, которые не имеют никакого практического эффекта. Какова ваша позиция как главы государства и что вы сказали собеседникам в институтах ЕС? Услышали ли вас?

— Я не меняю свою позицию и риторику в зависимости от столиц — на Западе или Востоке, где я нахожусь с официальным визитом. Я считаю, что подписание в 2014 году соглашения об ассоциации с ЕС было преждевременным, ошибочным. Европейский союз, с одной стороны, и политические партии, которые были в Молдове, с другой стороны, приняли чисто политическое решение. Для Евросоюза, наверное, это было интересно с точки зрения ситуации на Украине, а для политических партий Молдовы это было важно в преддверии парламентских выборов 2014 года.

Мы позицию не меняли, и сегодня я нашим европейским друзьям, партнерам высказал ту же позицию: за последние два года, что внедряется соглашение об ассоциации с ЕС, практически по всем экономическим показателям ситуация в Молдове ухудшилась. Эти оценки видны и в подсчетах международных структур, и по индексу восприятия коррупции, по которому мы ухудшили свое положение на 20 позиций.

Поэтому все больше граждан Молдовы разочарованы в геополитическом векторе европейской интеграции. Моя позиция была здесь, в Брюсселе, озвучена та же, что и в Москве: если после следующих парламентских выборов парламентское большинство либо народ через референдум проголосуют за аннулирование этого соглашения, то я в качестве президента страны это поддержу.

Я выступаю с теми инициативами, которые требует и ждет народ. Поэтому, вне зависимости от позиции премьер-министра или спикера парламента Молдовы, мы будем проводить те референдумы и настаивать на тех законопроектах, которые ждет народ. А народ ждет досрочных парламентских выборов для того, чтобы полностью поменять власти в Молдове.

— Вы попросили Европейский союз оказать содействие в расследовании хищения одного миллиарда евро из банковской системы страны, которое произошло в ходе правления коалиции проевропейских партий. Что вам ответили?

— Последний этап кражи этого миллиарда произошел как раз после подписания Молдовой соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Молдова подписала и ратифицировала его в июне 2014 года, а кража миллиарда была в течение октября-ноября этого же года, в преддверии парламентских выборов.

Кстати, тоже очень важный момент: подписание соглашения об ассоциации не создало никаких механизмов для того, чтобы предупредить кражу этого миллиарда и кризиса в банковской сфере.

Я обратился к нашим партнерам из Европейского союза для того, чтобы они оказали помощь. Они знают эту проблему и сами заинтересованы, потому что понимают, что кража этого миллиарда и та коррупция, которая сейчас есть в молдавских институтах власти, это серьезное пятно и на европейских демократических институтах

— На встрече с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер вы заявили о своем мнении не открывать офис альянса в Кишиневе? Согласились ли в НАТО с вашим предложением публично поддержать и подписать соглашение, которое признало бы нейтральный статус Молдавии?

— Сегодня на встрече с руководством НАТО мы высказали свою четкую и понятную позицию, которую поддерживает большинство граждан нашей страны: мы категорически против открытия офиса НАТО в Кишиневе.

Кстати, решение об открытии этого офиса было принято в срочном порядке после моей победы на президентских выборах. Они поторопились в срочном порядке до 23 декабря прошлого года подписать соглашение и ратифицировать через парламент. То есть оно вступило в силу.

Я обратился к руководству НАТО с просьбой, чтобы они учитывали позицию президента и не торопились с открытием этого офиса. По соглашению он должен быть открыт в 2017 году.

Я знаю, что они торопятся и хотят его открыть в марте. Я предупредил руководство НАТО, что если они все-таки откроют офис, то после следующих парламентских выборов мы к этому вопросу вернемся и, я думаю, инициируем расторжение этого соглашения.

Что касается признания НАТО нейтрального статуса Молдавии, мы хотели бы видеть документ с подписями и четкой позицией насчет признания нейтралитета нашей страны.

Поэтому по данному вопросу, скорее всего, в ближайшее время у нас состоятся переговоры. Партнеры и руководители НАТО, в принципе, с этим согласились.

Для нас это очень важно, это один из самых принципиальны моментов, поскольку без четкой и ясной позиции в этом вопросе нам будет тяжелее договориться и решить приднестровскую проблему.

— Какова ситуация с намерением Молдавии в мае стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Согласились ли в Брюсселе с вашей инициативой провести переговоры в трехстороннем формате о торгово-экономическом сотрудничестве Молдавии с Россией и ЕС?

— Скорее всего, в первой декаде апреля в Кишиневе состоится большая международная конференция, где будет и руководство Евразийской экономической комиссии. В рамках этой конференции собираемся подписать это соглашение.

Это соглашение не противоречит другим договорам, которые были подписаны Молдовой на сегодняшнем этапе. Я сегодня передал проект этого соглашения председателю Европейского совета Дональду Туску и руководству Еврокомиссии. Мне было приятно услышать их позицию, что Евросоюз никогда не настаивал и не будет настаивать на выборе "или мы, или другие". Они сказали, что Молдова вправе делать все, что считает необходимым. Главное, чтобы это не противоречило некоторым уже подписанным соглашениям. Соглашению об ассоциации на данном этапе оно не противоречит.

Что касается статуса наблюдателя. После подписания рамочного соглашения мы официально выйдем с этим предложением для того, чтобы уже на заседании в мае главы стран ЕврАзЭС могли бы принять решение по статусу наблюдателя для Молдовы.

Насчет трехсторонних переговоров. Конечно, европейским партнерам эта идея не очень нравится. Они говорят, что у них есть не очень положительный опыт таких переговоров с другими странами, с Украиной.

Но это не означает, что мы не сможем договориться по поводу Молдовы. Я выразил мнение, что мы в любом случае к этому вернемся, если не в этом году, то в следующем, после парламентских выборов наверняка. Но для нас важно, чтобы мы побыстрее начали эти переговоры, чтобы полноценно вернуться на российский рынок.