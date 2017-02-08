Виорел Чиботару: Додон свел на нет "усилия, успехи и прогресс по избавлению от тоталитарного прошлого"

Президент Игорь Додон свел на нет "усилия, успехи и прогресс по избавлению от тоталитарного прошлого, достигнутые Молдовой за последние годы", - считает председатель Либерально-демократической партии (ЛДПМ), политолог Виорел Чиботару.

Как передает "ИНФОТАГ", он сыронизировал в социальных сетях, что Додон - "обученный, выращенный и поддерживаемый лидером Демпартии Владом Плахотнюком сначала в питомнике ПКРМ, а затем в теплицах ПСРМ, нанес вчера в Брюсселе "решающий удар" по логову мирового империализма - по штаб-квартире НАТО".

Чиботару опасается, что тысячи депутатов, власть имущих и граждане стран-членов ЕС и НАТО "воспримут чушь президента-социалиста как позицию РМ со всеми неприятными последствиями в последующие годы".

Он напомнил, что не существует ни одного официального документа НАТО или документов НАТО-РМ, в которых блок не признает нейтралитета Молдовы.

"Ни НАТО, ни ЕС не подпишут никаких гарантий с Россией относительно нейтралитета Молдовы. Мы, а не НАТО или ЕС заинтересованы в обеспечении безопасности и обороноспособности Молдовы, но это возможно при условии коллективной обороны", - написал лидер ЛДПМ, напомнив, что "25 лет на территории Молдовы незаконно не было никаких иностранных войск, кроме военных РФ и их сепаратистского творения".

Он расценил намерения выслать дипмиссии НАТО, как "акт АГРЕССИИ, как он и трактуется в странах-членах альянса".

"Господа Плахотнюк, Канду, Филип, вы действительно хотите заморозить наши отношения с Западом в сфере безопасности и обороны? Вы берете на себя ответственность за тем, что последует в случае глобальной войны???", - недоумевает Чиботару.

По его словам, поведение Додона на встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер отрицательно скажется "не только на имидже страны, но и на реальных возможностях Молдовы защитить себя и чувствовать в безопасности".