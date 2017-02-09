Молдова подпишет с Великобританией соглашение о свободной торговле

Республика Молдова подпишет соглашение о свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Принципиальная договоренность сегодня была достигнута на встрече спикера Андриана Канду с государственным министром Великобритании сэром Аланом Дунканом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-центр парламента.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита председателя парламента в Туманный Альбион. Собеседники обсудили возможности инвестиций в Молдову, необходимость сохранения и увеличения торговых обменов, в том числе после выхода Великобритании из ЕС. В настоящее время торговый баланс между двумя странами сохраняет положительный тренд, Великобритания является пятым наиболее важным импортером нашей страны.

Андриан Канду отметил помощь в области реформ для Республики Молдова посредством Фонда эффективного управления. Благодаря ему до конца года будет выделено 5 млн. евро на реализацию 8 проектов по борьбе с коррупцией, улучшению бизнес-среды, реформе системы правосудия, банковско-финансового сектора, энергетики и государственного управления.

Алан Дункан приветствовал прогресс, достигнутый в продвижении реформ и выполнении международных обязательств, взятых на себя молдавским правительством. Госминистр заявил, что рассмотрит возможность открытия в Молдове представительства Британского Совета (British Council). Британский Совет – правительственная структура, которая продвигает британскую культуру и сотрудничество в области культуры и образования.

Кроме того, приветствовалось предложение председателя парламента по получению помощи и экспертного опыта в регулировании вопросов, касающихся вещания, пропаганды, дезинформации, развития контента местных средств массовой информации. Следует отметить, что сейчас Министерство иностранных дел Соединенного Королевства поддерживает разработку программ Би-би-си на русском языке. В этом контексте стороны договорились организовать в мае форум, на котором будут обсуждаться вопросы информационной безопасности и развития информационных продуктов на таком рынке, как молдавский.

Стороны также обсудили приднестровскую проблему, которая, помимо угроз безопасности для всего региона, является препятствием на пути развития страны и привлечения инвесторов. В этой связи представители британского МИДа обещали предоставить помощь и экспертизу для Республики Молдова в урегулировании конфликта, учитывая опыт Великобритании в этой сфере.