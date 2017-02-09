Правительство повысило размер премиальных для спортсменов

Правительство Молдовы увеличило размер премиальных для спортсменов за высокие результаты на международной арене.

"Рад, что мы нашли понимание по этому вопросу. Учитывая финансовые возможности министерства, хотелось бы, чтобы предстоящий олимпийский цикл проходил в другой экономической парадигме. Соответствующий проект это позволяет".

Молдавские спортсмены, ставшие чемпионами мира, получат 250 тысяч леев премиальных - в пять раз больше, чем это было предусмотрено до сих пор. Серебро оценено в 120 тысяч леев, бронза - в 90 тысяч.

Увеличен размер поощрения и для призеров молодежных чемпионатов мира. Золотая медаль - 45 тысяч леев, серебрянная - 30 тысяч, бронзовая - 21 тысяча. Сумма денежного вознаграждения за успешное выступление на чемпионате Европы повышена в три раза. Первое место оценено в 90 тысяч леев, второе - в 66 тысяч, третье - в 45 тысяч.

Чемпион Европы среди молодежи получит 20 тысяч леев призовых.

Предусмотрены и премиальные за международные рекорды. Олимпийский рекорд принесет спорстмену 120 тысяч леев, мировой - 80 тысяч, европейский - 60 тысяч.