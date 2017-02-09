Офис связи НАТО в Кишиневе откроют в апреле - замминистра иностранных дел

Офис связи НАТО в Кишиневе откроют в апреле. Об этом на заседении кабмина сообщил замминистра иностранных дел. Он подчеркнул, что ведомство будет гражданским.

"В штаб-квартире НАТО решили, что главой кишиневского офиса будет гражданка Литвы Кристина Билесити, которая сейчас занимает пост заместителя начальника офиса связи в Грузии. Остальной персонал - гражданские лица, их к нам направят по вторичным договорам", - сообщил замминистра иностранных дел Лилиан Дарий.

Глава кабмина попросил, чтоб его держали в курсе подготовки.

"Попрошу вас и впредь следить за подготовкой и не допускать задержек. Знаете, как бывает в Молдове - появляются бюрократические препоны. Прошу постоянно информировать меня о положении дел", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Во время визита в Брюссель президент страны Игорь Додон призвал руководство Североатлантического альянса не торопиться с открытие офиса связи в Кишиневе.

«Мы считаем, что такой шаг на этом этапе создаст препятствия в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию», - сказал президент Молдовы Игорб Додон.

В Кишиневе это заявление встретили критикой. Демпартия заявила, что Игорь Додон представлял в Брюсселе интересы не страны, а Партии социалистов.