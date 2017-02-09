Петренко намерен добиваться включения себя в качестве третьей стороны в уголовный процесс по делу Шора

Председатель партии "Наш дом - Молдова" Григорий Петренко намерен добиваться включения себя в качестве третьей стороны в уголовный процесс против предпринимателя Илана Шора, обвиняемого в краже из Banca de Economii миллиардов леев.

Он сообщил агентству "ИНФОТАГ", что готовит иск в суд сектора Буюкань, в котором аргументирует свою позицию.

"Дело, в котором фигурирует бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор, является резонансным. Каждый из нас - граждан Молдовы оказался пострадавшим в результате кражи из молдавских банков. Почему власть проводит процесс против Шора и предпринимателя Вячеслава Платона в закрытом режиме - загадка для большинства соотечественников. Я намерен добиваться участия в обоих процессах, как третья сторона, наряду с обвинением и защитой. Каждый из нас должен знать, что за аргументы приводят и те, и другие, как ведет себя суд, что говорят свидетели и каков характер их показаний. К сожалению, молдавская фемида остается, исходя из уголовных дел последнего времени, самой закрытой государственной структурой", - считает экс-депутат.

Он пояснил, что ранее поданный иск по участию в качестве третьей стороны - гражданского истца в деле Платона - был отклонен инстанцией под надуманным предлогом.

"Судьи ответили мне: "К кому я обращаю иск?". Я уточнил, что к Вячеславу Платону. Указал и сумму, которую требую возместить. Один из аргументов судей по недопуску меня в заседание, на мой взгляд, смехотворен. Причина, якобы состоит в том, что кабинет в„–609, где проходят слушания, мал, чтобы вместить всех желающих. Я зарегистрировал в канцелярии суда Буюкань заявление на имя главы инстанции, потребовав у него подобрать для слушаний другое помещение. Слава богу, в суде Буюкань есть залы и более вместительные", - считает Петренко.