В течение многих лет ЕС поддерживал в Молдавии «коррумпированную власть», в результате чего уровень доверия молдаван к Западу резко упал, заявил в интервью Deutsche Welle президент республики Игорь Додон. Ради своего выживания Кишинёв должен восстановить «стратегическое партнёрство» с Москвой, не отказываясь при этом и от сотрудничества с Евросоюзом, добавил политик.

«Граждане Молдавии больше не верят в европейскую интеграцию», — заявил в интервью Deutsche Welle президент Молдавии Игорь Додон. По словам политика, в 2009 году 65% граждан верили в неё. 7 лет ЕС инвестировал средства в Молдавию и обещал не только финансовую помощь, но и отмену визового режима и договор об ассоциации, «однако число сторонников европейской интеграции сократилось вдвое».

Все эти годы ЕС «хотел помочь молдаванам, однако на практике помогал коррумпированному правительству», подчеркнул Дондон. Кишинёвские власти «украли эти деньги и не провели реформы, и в итоге уровень жизни в стране упал». Молдавские политики использовали «европейские ценности и европейские флаги как рекламный щит», но в действительности они оказывали давление на Брюссель и Запад. «Они говорили: «Если ЕС нам не поможет, то придут русские, русские танки, Путин, социалисты или Додон». Деньги выделялись на геополитические цели. Народ это увидел, и поэтому доверие к ЕС и европейской интеграции упало», — пояснил политик.

По словам Додона, Молдавия должна восстановить «стратегическое партнёрство» с Россией, но добавил, что «Молдавия может выжить, если у власти будут не проевропейские и не пророссийские, а промолдавские политики». В интересах Кишинёва — поддерживать хорошие отношения как с ЕС, так и с Россией. Это непросто, так как существуют «политические нюансы».

Как заявил Додон, он предложил «трёхсторонние переговоры между ЕС, Россией и Молдавией». Молдавия имеет соглашение о свободной торговле и с Европой, и с Москвой. Россия и ЕС ввели взаимные санкции, но страдает от этого «маленькая Молдавия», которая вынуждена двигаться то в одном, то в другом направлении, отметил молдавский лидер.

По словам Додона, в ближайшие 1,5 — 2,5 года будет найдено решение приднестровского конфликта. «Вероятно, по украинскому вопросу Западу и России будет трудно найти консенсус, однако что касается Молдавии и Приднестровья, в этих вопросах его найти можно», — резюмировал молдавский президент.