Прощай, бизнес в Молдове: магазины Kaufland мы получим в обмен на своих граждан

Открытие новых магазинов в Кишиневе резко сократит рабочие места, снизит доходы людей и лишит многих средств к существованию.

Уже в этом году в молдавской столице, на Чеканах, откроется первый магазин Kaufland. До 2020 года одна из крупнейших сетей гипермаркетов Европы планирует инвестировать 60 миллионов евро в строительство шести магазинов в Кишиневе. Ассортимент продукции в магазинах Kaufland в столице Молдовы в большей степени будет схож с тем, что представлен в магазинах Kaufland-Румыния.

В апреле 2016 года министр экономики Октавиан Калмык встретился с гендиректором Kaufland-Румыния Марком Хёслом. Во время этой встречи они обсудили запуск на рынке Молдовы инвестиционного проекта розничной сети Kaufland. Октавиан Калмык заверил, что Министерство экономики прилагает все усилия для улучшения инвестиционного климата в Молдове. Они касаются ликвидации административных ограничений и предоставления таких услуг, как возмещение НДС капитальных вложений в долгосрочные инвестиции, освобождение от НДС и таможенных пошлин на активы, которые должны быть включены в уставный капитал компаний.

Как отметил для «Комсомольской правды» в Молдове экономист Юрий Моркотыло, если говорить в общем, то чем больше конкуренции, чем больше инвесторов, тем лучше для экономики.

- Чем больше игроков на определенном рынке, тем сложнее им договариваться, и в конечном счете выигрывает покупатель, - сказал он.

При этом экономист подчеркнул, что это чисто экономические правила, написанные в учебнике экономики, а в каждой стране есть свои нюансы, тем более в Молдове.

А нюансы эти заключаются в том, что открытие магазинов не даст ничего хорошего экономике страны, убьет малый и средний бизнес Молдовы, местных производителей, разорит целые семьи, снизит (а не повысит) число рабочих мест в стране и ни к какому снижению цен не приведет. Мы будем покупать в большом магазине импортную муку, кукурузу, консервы — все то, что производим сами.

Прощайте, молдавские соленые огурчики и милые магазинчики возле дома!

А теперь по порядку. Как рассказал «Комсомолке» экономический эксперт Сергей Унгуряну, у нас коммерческий рынок и так насыщен многими магазинами больших сетей.

- Открытие магазинов Kaufland неблагоприятно отразится на маленьких магазинчиках. Малый и средний бизнес однозначно пострадает! Но пострадают не только те, кто продает - коммерческие точки, но и местные производители, так как в большинстве своем эти крупные магазины имеют уже свои связи в других странах, в Европе и не только, где производят такие же продукты, как у нас, может, даже не самые экологичные, но более дешевые. Но мы знаем, что для нашего потребителя, у которого низкая заплата и платежеспособность, этот фактор имеет главную роль. Мы рискуем потерять тех производителей, которых имеем и которые кое-как выживают, поскольку спрос на их продукцию уменьшится, так как эти магазины будут диктовать свои условия. Kaufland не является исключением в этих практиках, - считает Сергей Унгуряну.

По его словам, в тех зонах, где появятся большие магазины, мелкие магазинчики изчезнут.

- Мы должны понимать, что мелкие магазины - это представители мелкого и среднего бизнеса, и их исчезновение означает, что определенная семья или семейный бизнес будет вынужен искать свои деньги в другом месте или за границей. Это, опять же, не самый лучший вариант для экономического развития страны.

Цены снизятся... и сразу повысятся

Что касается цен, снижение которых было бы логичным в условиях роста конкуренции, то предпосылок для снижения цен нет.

- Во-первых, цены Kaufland для нашей покупательной способности и так высоки. Они, может, для европейского бюджета нормальные. Большого снижения цен от открытия Kaufland нам ожидать не следует, для этого нет предпосылок. Если и будет снижение по некоторым сельскохозяйственным продуктам, это будет только временно, до тех пор, пока не уйдут конкуренты. А когда уже конкуренции не будет и останутся монополисты, они будут устанавливать такие цены, какие захотят. Это обычная схема, которая применяется в некоторых экономических ситуациях, если государство не регламентирует эту сферу, - подчеркнул эксперт.

Инвестиции - это хорошо, но не в очередные магазины и не на тех условиях

По словам Сергея Унгуряну, иностранные инвестиции - это хорошо, но при определенных условиях, когда у государства есть определенная политика, свои условия, когда оно диктует, сколько рабочих мест должно быть создано, какой должна быть политика по работе с местными производителями.

- Например, когда государство устанавливает квоту, чтобы как минимум 60-70% пищевой продукции в магазине было от местного производителя. Но у нас таких условий не ставят. В других странах Европы, даже в Румынии, были поставлены условия.Там даже был скандал, в том числе Kaufland был недоволен постановлением правительства, но есть определенные условия по защите рынка, - сказал экономист.

Более того, по его словам, инвестиции, которые придут, вначале создадут рабочие места, но они будут означать, что где-то будут вдвое-втрое снижены доходы других производителей и их рабочие места будут сокращены.

По словам экономиста, есть определенные отрасли, где нужны инвестиции, а есть отрасли гипернасыщенные.

- Лучше бы эти инвестиции пришли в производство, чтобы в Молдове появились новые производственные мощности, чтобы они производили вещи, которые можно продавать за границей. Тогда был бы другой экономический эффект, а не просто коммерческая точка. А так самые большие доходы будут уходить за границу, а у нас будут оставаться только налоговые сборы и те налоги, которые будут платить по зарплате.

Деньги в бюджет пойдут, только не в молдавский

В большинстве своем такие большие сети магазинов имеют свои лобби, адвокатов и юристов, которые составляют техническую документацию так, чтобы было наиболее выгодно им.

- Не можем сказать, что не будет совсем выгоды для бюджета - будут определенные деньги, но не того объема, какой был бы, если бы тот же объем продаж осуществляли 20-30 бутиков или малых магазинов. Они более транспарентны, их легче проверять, у них нет такого лобби, которое может даже изменить некоторые законные рамки, - подчеркнул Сергей Унгуряну.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Цены у нас всегда будут поднимать, потому что нет контроля над себестоимостью

По словам председателя Лиги экономистов-реформаторов Молдовы Георгия Ботнару, когда-то экономисты приветствовали открытие больших магазинов в Молдове, надеясь, что это создаст конкуренцию, но этого не произошло.

- Когда пришли первые гипермаркеты, мы сказали: «давайте, пусть будет больше магазинов и выше конкуренция, чтобы снизились цены». А получилось так, что каждый поднимал цены, как хотел. Вот и последние данные: на 1 февраля повысились цены на сливочное масло — на 2 лея и на кисломолочные продукты — на 1,12 лея. Мы спросили: «На каком основании?». А они не знают, что сказать, - рассказал Георгий Ботнару.

По его словам, экономисты приветствовали бы открытие нового магазина, если бы там были ниже цены.

- Но цены не будут низкими. Я беседовал с администрацией наших крупных магазинов, они говорят, что у них цены ниже, чем будут в новом, - сказал он.

Георгий Ботнару также подчеркнул, что Лига экономистов против того, чтобы открывались магазины, деньги от продаж в которых будут уходить за границу.

- Мы хотим, чтобы деньги, вырученные от продаж, оставались в Молдове. И так Украина поставляет нам сахар и кондитерские товары, которых достаточно и у нас в стране, а мы платим Украине.

По мнению председателя Лиги экономистов-реформаторов, главная наша проблема - отсутствие госконтроля над себестоимостью товаров, которые производят в крупных магазинах.

- Многие крупные магазины сами пекут хлеб, готовят кондитерские изделия, и повышают цены на них на 10-15% каждый год. Если не будет госконтроля над себестоимостью товаров, будет беспредел. Как на заправках, которые на каждом шагу, а цены все равно высокие, - считает Георгий Ботнару.