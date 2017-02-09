Декларации о доходах чиновников будут рассмотрены и опубликованы позднее

Государственные служащие должны будут представить декларации о доходах и имуществе в установленный срок, до 31 марта, несмотря на то, что Национальный орган по неподкупности (НОП) пока не функционирует. Об этом заявил вице-председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Анатолие Загородный в эфире передачи „Loc de dialog” на общественной радиостанции Radio Moldova, передаёт IPN.

„Даже если до тех пор выбрать руководство НОП не удастся, все госслужащие представят декларации о доходах, а когда учреждение приступит к работе, эти декларации будут проверены”, - сказал депутат.

Заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Цэрнэ сообщила о том, что возникнут проблемы с публикацией этих деклараций. „Исходя из того, как идут дела, по самым оптимистичным прогнозам это произойдёт не ранее конца будущего лета. Должно быть выбрано руководство НОП, после чего должны начаться конкурсы по набору инспекторов НОП. Коллекторы будут принимать декларации, но поначалу им некому будет передавать эти декларации”, - пояснила Цэрнэ.

Как сообщила член Совета по неподкупности НОП Татьяна Пашковская, 14 января Совет активно приступил к работе. Через две недели в Monitorul Oficial будет опубликовано Положение о деятельности НОП и, тем самым, станет возможным избрание руководства НОП.