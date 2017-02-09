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Экономика
Более 350 миллионов леев получат местные власти на ремонт дорог районного значения
09.02.2017

Более 350 миллионов леев получат местные власти на ремонт дорог районного значения. Соответствующие поправки в госбюджет на текущий год одобрил накануне кабмин. Они предусматривают, что Минтранс перечислит деньги местной администрации.

Проект поправок в госбюджет на 2017-ый рассмотрит парламент. В конце прошлого года кабмин одобрил проект закона о новом механизме распределения средств из Дорожного фонда, согласно которому половина сборов попадет в местные бюджеты, в зависимости от плотности населения.


 
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