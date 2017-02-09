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Политика
Конституционный суд Молдовы вошёл в сеть высших судов ЕСПЧ
09.02.2017

Конституционный суд Молдовы вошёл в сеть высших инстанций Европейского суда по правам человека. По данным пресс-службы учреждения, это поспособствует развитию КС как национального механизма по защите прав человека и стандартов, продвигаемых ЕСПЧ.

После принятия в сеть инстанции будет доступен защищенный веб-сайт, посредством которого осуществляется связь и взаимодействие между членами сети. Кроме того, у КС будет доступ к докладам о детальном расследовании, комментариям юристов относительно важных решений, опубликованных в сети высших судов в день провозглашения, а также к опубликованным таблицам с выводами важных решений. В настоящее время сеть включает высшие суды более 20 стран.


 
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