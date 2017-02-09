Валериан Мынзат требует освобождения из-под стражи

Адвокат Валериан Мынзат, известный своими постами о роскошной жизни в соцсетях, настаивает на освобождении из-под стражи. Запрос сегодня рассмотрит Апелляционная палата Кишинёва.

Ранее адвокату дали 30 суток ареста. Решение принял столичный Буюканский суд. Мынзата поместили в СИЗО 13-ой тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Задержали адвоката на прошлой неделе. Прокуроры полагают, что Мынзат обещал помочь своей клиентке с переводом супруга из российской тюрьмы в молдавскую. За это он получил 20 тысяч евро. Однако проблему женщины не решил. А из полученных денег вернул лишь чуть более 10%. Адвокат свою вину отрицает.

Следователи, между тем, утверждают, что никаких документальных подтверждений, что Мынзат оказывал женщине юридическую помощь нет. Теперь адвокату грозит 15 лет тюрьмы