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Общество
В Молдове стали наказуемы приставания, принуждение к браку и аборту
09.02.2017

Молдова подписала Конвенцию Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (СДСЕ № 210).

Как сообщает infotag.md со ссылкой на сайт СЕ, этот документ был принят Комитетом министров на конференции 7 апреля 2011 г. в Стамбуле и спустя месяц открыт для подписания. Он стал первым юридически обязательным международно-правовой актом, доступным любой стране мира, которым предусматривается полный набор мер борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. 

Насилие в отношении женщин признается в нем нарушением прав человека и одной из форм дискриминации. Конвенция предусматривает уголовные наказания за такие специфичные преступления, как приставания, принуждение к браку, генитальная мутиляция женщины (обрезание клитора), принуждение к аборту и насильственная стерилизация. 

Она устанавливает также подходы, необходимые для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием, с эффективным скоординированным участием всех соответствующих учреждений, служб и неправительственных организаций.

В документе предусматривается создание сильного и независимого механизма мониторинга и особая роль парламентариев в мониторинге соблюдения Конвенции на национальном уровне.


 
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