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Серафим Урекян займется новой деятельностью
09.02.2017

Бывший председатель Счетной палаты Молдовы, бывший мэр и  бывший лидер Альянса «Наша Молдова» Серафим Урекян начал писать свои мемуары.
В интервью нашему корреспонденту, Серафим Урекян сказал, что, в настоящее время работает над книгой воспоминаний. «Я работаю над этим, систематизирую материалы. У меня не было ни времени, ни намерения до сих пор, если честно. Обычным людям понравится, для некоторых, возможно, будет болезненным. На данный момент я не могу вам сказать, сколько времени займет работа над ней», — сказал он.

Вместе с тем, Урекян рассказал нам, что «думает и над некоторыми поступившими предложениями». « Они относятся как к политической деятельности, так и к сфере услуг, но не могу вам сейчас сказать, так как это не было бы правильно с моей стороны», — уточнил Урекян.

На вопрос, не соскучился ли он по политической жизни, Серафим Урекян отметил, что он совсем не отдыхает. «Встаю в 4-5 утра, не могу спать. У меня есть беговая дорожка в доме, чтобы отгонять мысли и систематизировать их, делаю пробежку несколько км, получаю порцию адреналина и достигаю чего надо. Идем вперед», — заключил Урекян.

Серафим Урекян выпустил фотоальбом, который называется «Путь, освещенный судьбой». Он содержит сотни фотографий и является словно его автобиографией.


 
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