Лучинский судится с Шором

«Banca de Economii», находящийся в процессе ликвидации, судится с фирмой, в которой фигурирует бывший президент Петр Лучинский. Суд сектора Рышкань и апелляционная палата Кишинёва вынесли решение в пользу «ВЕМ», обязав фирму Лучинского вернуть деньги, сообщает Independent.md со ссылкой на «Ziarul de Gardă».

15 сентября 2014 года «ВЕМ», руководимый в то время Иланом Шором, подписал с SRL «VVP Grup», в котором Лучинский владеет 25 процентами акций, договор об аренде 687 кв.метров здания на проспекте Дачия. Договор заключён на 10 лет с обязательством ежемесячно выплачивать фирме Лучинского 15120 евро.

На следующий день после подписания контракта банк перечислил 3,35 миллиона лей за первый год аренды. Однако представительство «ВЕМ» так и не было открыто, поскольку 27 ноября 2014 года НБМ ввел режим специального администрирования, и банк не смог подписать акт сдачи-приёмке помещений. Деньги не были возвращены, и 11 февраля 2015 года банк пода в суд на «VVP Grup», требуя вернуть аванс и 50 тысяч лей госпошлины.

Лучинский утверждает, что ему неизвестны подробности дела, поскольку всем занимается администратор предприятия. По его словам, фирма готова выполнить решение суда.