Ренато Усатый: «Плахотнюк боится не пройти в парламент»

Олигарх Владимир Плахотнюк отказался от внедрения системы одномандатных округов, поскольку рискует не попасть в парламент. Об этом в ходе эфира в соцсети Facebook в среду заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

«Плахотнюк столкнулся с проблемой, - сказал политик. - Он хотел, чтобы все депутаты, которых 101, были одномандатниками, чтобы ни один не шел по партийному списку. Однако Плахотнюк уперся в серьезную проблему».

Усатый сослался на людей из окружения олигарха, которые сообщили ему, что Плахотнюк больше не пойдет «на 101 одномандатника, а будет смешанная система, потому что при одномандатных округах Плахотнюк не попадает в парламент».

«Вот представьте: он идет от Ниспорен, как и Шор, украденными деньгами будет покупать голоса, детям дарить мороженое, а пенсионерам стиральный порошок, - объяснил Усатый. - В это время появляется там, например, бывший посол Алексей Тулбуре, который также с Ниспорен и, в отличие от Плахотнюка, чист. В Ниспоренском районе он может получить поддержку и левых и правых… Представляете себе Плахотнюка, который председатель ДПМ, хозяин, "решальшик” страны, проигрывает в своем округе, там где он родился, вырос. Поэтому Плахиш с грустью признался своим, дескать, «эти умалишенные сейчас зарегистрируют Майю Санду или Андрея Нэстасе, и что я тогда буду делать? Вы будете сидеть в парламенте, а я опять рулить из «Nobil» и GBC».