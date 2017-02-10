Валерий Осталеп:«Я допускаю попытки импичмента Трампа, но он отработал и этот сценарий»

Выборы президента в США стали сигналом: в мире что-то меняется. Кто стоит за переменами и ощутим ли мы положительные эффекты? На вопрос «Молдавских ведомостей» отвечает директор института дипломатических исследований и проблем безопасности Валерий Осталеп.

- Что стоит за кардинальным изменением баланса сил?

- Попытки изменения миропорядка начались с 2007-2008 годов: были разработаны планы, а с 2009 года началась их реализация. Причем началась со стран-сателлитов России, так называемого проекта Восточного партнерства, и закончилась Северной Африкой. В этих же планах - дестабилизация Сирии, в результате чего был нанесен мощный удар, первый - по Европе, второй – по России. Удар по Европе получился, а вот второй удалось купировать – распространение мусульманского терроризма, нацеленное и против России. В результате, помимо Ливии и Ирака, больше всего пострадала Украина. Она потеряла не только территориальную целостность, но и перспективу развития.

Будущее нашего региона туманно. Прежних правил миропорядка, уважения принципов не будет. Игра еще не сыграна, но после того, как разыграют все карты, явные и тайные, начнется выработка новых принципов, разделение мира по новым правилам. Это продлится еще два-три года.

- Какие силы стоят за Клинтон и Трампом?

- Клинтон представляла финансовые круги, которые являются авторами, сценаристами и исполнителями всего того, что переживал мир в последнее время. Трамп представляет группу людей, которая не согласна с такими сюжетами и пытается найти приемлемое решение в первую очередь для США. От имени этих людей Трамп будет активно участвовать в новом перераспределении влияния в мире. Уже сейчас он сталкивается с сопротивлением, организованным финансовыми группами из США по всему миру. Я думаю, он осознает всю полноту угрозы, которую для них представляет.

- Трамп начал игру против Сороса, и группам интересантов отныне не позволят создавать некоммерческие организации, в которых они могли бы сосредоточить деньги для целей, противоположных инициативам Трампа. Кто стоит за политическим противником президента?

- В СССР был известный анекдот: этот же вопрос интересует председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова… Вряд ли кто-то ответит! Конечно, Сорос – лицо определенной группы. Судя по заявлениям Трампа и по имеющейся у нас информации об участии Сороса в прошлом в разного рода странных махинациях, новый президент США сталкивается с этой группировкой.

- Если Сорос будет выведен из игры, что будет с молдавскими НПО, которые он финансирует?

- Идет игра на выбивание, но не на выбывание. Думаю, в ближайшее время нас ждут не только большие скандалы, связанные с компроматом, но и серьезные теракты, направленные на расшатывание влияния Трампа. На кону не просто финансовые интересы - могут исчезнуть мощнейшие группировки, управлявшие миром на протяжении последних десятков, а может, и больше лет. И Сорос там не один.

Для наших НПО уже настали плохие времена. Понятно, что их деятельность не имеет никакого эффекта. Поближе к июню-июлю, когда должна будет состояться встреча Трампа и Путина, многим НПО нужно будет задуматься о смене деятельности. Их работа будет неактуальна, денег не дадут.

- Обострилась война на Украине. Почему?

- Киев понимает, что все его сценарии не работают. Курс гривны упал уже до 30 за доллар, за три года экономика просела в три раза. ЕС занят своими делами, ни о какой помощи для реабилитации экономики Украины речь не идет.

Вторая причина в переделе власти: возможно, в ближайшее время руководить Украиной будет Тимошенко. Это не значит, что она станет президентом, а вот ее человек – да, может стать. Тимошенко будет диктовать решения, восстанавливать отношения с Москвой, опираясь на финансовые и политические группы, которые сама же и создала.

Судьба Порошенко ясна: ему нечего предложить. К июню-июлю все больше будут говорить о нефункциональности минских договоренностей. К сожалению, это будет серьезная проблема для Украины.

- Каким будет Евросоюз между Трампом и Путиным?

- Все зависит от того, кто придет к власти в европейских странах.

Очень сложна ситуация в Германии. Меркель достаточно гибка, чтобы остаться в политике и, если понадобится, ратовать за изменение курса Германии по отношению к России.

Выборы во Франции показывают, что к власти рвутся лидеры правого толка, ориентированные на национальные интересы. В целом Евросоюз все больше будет ориентирован на такие интересы каждой из стран.

Очень интересна внешняя политика «Вышеградской четверки» - Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Этот союз отдельно от большинства стран ЕС ведет свою внешнюю политику, она направлена на реализацию интересов, связанных с Россией.

Евросоюзу придется пережить выход Великобритании. На этом фоне большой интерес представляет высказывание Трампа о том, что США будут точечно решать свои проблемы и не будут разговаривать с одним представителем, который будет решать за всех. Это значит, что, с теми, кто не интересует США, разговора не будет.

- Какие еще перемены ожидаются?

- Я рекомендую пристальнее следить за Ираном – здесь сомкнутся интересы США, Китая, России и Израиля. Формально Ираном занимаются много лет - нефть, газ, религия, стабилизация… Но в следующие год-два эта тема будет диктовать мировой политике. Причем Китай имеет самое большое влияние на Иран, хотя это и не заметно. Позиция Ирана и Китая на одной стороне, сравнительно нейтральной России, США и Израиля – на другой.

- Почему был разработан план смещения президента Турции Эрдогана?

- Целью было создание абсолютно антироссийской Турции, что стало бы огромной проблемой для всего региона. На каком-то этапе стало понятно, что Эрдоган не станет таким антироссийским, как кому-то хотелось.

- Чешская газета «Parlamentní listy» напомнила, как Эрдоган во время путча поднялся в воздух и просил помощи у Меркель, которая не отвечала на звонок; издание предполагает, что, возможно, точно так же «Путин придет на помощь, когда Трамп будет блуждать на своем самолете в поисках вариантов спасения»…

- Трамп – личность намного более масштабная, он понимает все угрозы.

Многим неприятно осознавать, что так, как было раньше, уже не будет. Трамп не может одним росчерком пера сделать черное белым, некоторые его шаги пока непонятны – но все будет ясно, когда обозначатся контуры его планов. Через три-четыре месяца все увидят, что строит Трамп. Пока же есть непонимание, много критики. Я допускаю попытки импичмента как последний шанс для авторов. Их затеи потерпят неудачу. Я уверен, что Трамп уже отработал и эти сценарии.

- В поисковых системах можно увидеть подборки издевательских фотографий Путина и Трампа. Так манипулируют общественным мнением. Кто стоит за этим?

- Это только малая часть кампании демонизации Трампа. До сих пор с такой атакой сталкивался только один человек – Путин. Все это происходит на фоне попыток учить мир плюрализму мнений и толерантности. Это еще раз подтверждает сказанное: правила меняются, мир становится жестким и непредсказуемым. На этом фоне страны, которые хотят взять на себя ответственность за свое развитие, получат новый шанс: им не будут мешать.

О таких положительных изменениях для Молдовы стало известно осенью 2015 года. Тогда в интервью вашей газете я сказал, что осенью 2016-го к власти придут патриотические силы, которые полностью купируют угрозу унионизма и нанесут по нему болезненные удары. Так и случилось.

Записала Марина ТИМОТИН