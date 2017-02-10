Траян Бэсеску: Румыния на пороге гибридной войны

На этой неделе в Бухаресте и других крупных городах Румынии продолжились самые массовые со времен свержения коммунистического режима митинги протеста. Во вторник против правительственной инициативы амнистии и смягчения наказания за коррупцию на улицы, по сообщению румынских СМИ, вышли более полумиллиона человек.

Протесты продолжились, хотя правительство дало задний ход. Митингующие выдвинули новое требование: отправить в отставку кабинет, назначенный месяц назад. Эксперты и политики по-разному комментировали происходящее. Одни говорили о переделе власти. Другие считали это требование реакцией на инициативу победивших социал-демократов, желавших защитить своих лидеров, обвиненных в коррупции. Заговорили и о возможности повторения сценария украинского майдана и смены власти.

Экс-президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телеканалу B1 TV так оценил ситуацию: «Трудно предположить, что Румыния пойдет по сценарию Украины, однако это не исключено. Обращаю особое внимание и говорю с ответственностью человека, понимающего суть процессов: это может быть началом гибридной войны».

Президент Клаус Йоханнис и Высший совет магистратуры обратились в конституционный суд с запросом, говоря о наличии конфликте интересов между парламентом и правительством. КС отклонил запрос как необоснованный. Вчера КС рассмотрел запрос народного адвоката на ту же тему.

Между тем одновременно с антиправительственными митингами с прошлого воскресенья в Бухаресте и в некоторых других городах по вечерам стали проходить и антипрезидентские акции протеста, в которых приняли участие от нескольких сот до полутора тысяч человек. Лидер СДПР Ливиу Драгня в интервью Antena 3 отрицал причастность партии к этим акциям, однако не исключил, что они могут нарастать как снежный ком: «Есть большие шансы, что все больше уездов поднимутся против Йоханниса».

В среду состоялось заседание двухпалатного парламента, на котором обсуждалась инициатива выражения вотума недоверия кабмину, с которой выступили оппозиционные НЛП и партия «Союз спасения Румынии». Предложение поддержала парламентская группа партии «Народное движение». Проект вотума недоверия назывался «Правительство Гриндяну - правительство национального презрения. Не легализуй кражу в Румынии». Как и ожидалось, правоцентристской оппозиции не хватило голосов. Из 464 присутствовавших депутатов и сенаторов к урнам подошли 202, из них 161 поддержал вотум недоверия. Для отставки правительства нужно 233 голоса.

Несмотря на усиливающиеся морозы и снегопады, протестные акции в Бухаресте и других городах продолжились.