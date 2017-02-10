Нет денег – нечего рожать?

Минздрав отреагировал на шокирующий случай: 25-летнюю женщину с мертвым ребенком в животе вынудили самостоятельно добираться из Резинского района в Кишинев.

На 36-й неделе беременности на плановом осмотре врач районной больницы огорошил пациентку: у ее ребенка слабое сердцебиение. Из-за отсутствия оборудования беременную послали на обследование в частную клинику, однако по причине отсутствия денег она попала к врачу лишь на следующий день, когда ребенок был уже мертв.

В районной больнице женщине заявили, что нет никакой срочности, и дали направление в столичный центр охраны здоровья матери и ребенка, сказав, что придется добираться до Кишинева на маршрутке. Не объяснили врачи и причин смерти младенца. Придя домой, больная от шока потеряла сознание, после чего родственники нашли машину и отвезли ее в столицу.

В минздраве отметили, что «смерть плода не привела к последствиям для физического здоровья женщины», а также указали: роддом в Резине первого уровня, а извлекать плод имеют право только роддома второго и третьего уровней. Решение принято на основе национального протокола, разработанного в 2014 году командой докторов в области медицинских наук с учетом международных стандартов, подчеркнули в министерстве. Протокол не предполагает вызов скорой помощи для транспортировки беременной женщины в случаях, когда нет осложнений и рисков для жизни. Вывод: пациентка получила необходимую медицинскую помощь и адекватное внимание врачей, у нее нет претензий.

По материалам Sputnic.md и Bloknot-Moldova