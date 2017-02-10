Молдавские депутаты – о протестах в Румынии

Молдавские депутаты считают, что протесты в Румынии должны стать уроком для кишинёвских политиков, однако их мнения расходятся, когда они сравнивают ситуацию за Прутом с ситуацией в Республике Молдова. Противоречащие друг другу мнения высказали гости передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Депутат от ДПМ Серджиу Сырбу считает, что ситуацию в Румынии нельзя сравнивать с ситуацией в Молдове, где существует проект закона о налоговой амнистии. „Нет никакого сходства между уголовной амнистией в Румынии и налоговой амнистией у нас. Мы приняли закон о всеобщей уголовной амнистии по случаю 25-летия со дня провозглашения независимости Республики Молдова. Что касается проекта закона о налоговой амнистии, то он был вынесен на общественное обсуждение, подвергся критике и, в конце концов, было принято решение сделать паузу. Мы пообещали, что этот закон не будет принят до тех пор, пока мы не получим заключения международных организаций. Он будет доработан таким образом, чтобы не осталось места для различных толкований”, - заявил демократ.

Неприсоединившийся депутат Валериу Гилецкий утверждает, что румынский урок должен быть выучен и в Кишинёве, чтобы подобных ситуаций можно было избежать. „Протесты в Румынии показали, что политики должны хорошенько думать перед тем, как что-либо делать. То, каким образом было принято постановление, вызывает ряд вопросов”, - отметил Гилецкий.

Депутат от ПСРМ Владимир Цуркан заявил, что события в Бухаресте оказали влияние на молдавских парламентариев. „Всем известно, что проект закона о налоговой амнистии был разработан для легализации незаконно нажитого имущества. Мы не поддержали этот проект. Не будь событий в Румынии, думаю, что этот законопроект уже был бы включён в повестку дня в числе первых”, - отметил социалист.