Румыния предоставит Молдове второй транш кредита в 50 миллионов евро на месяц раньше

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Экономика
Второй транш кредита в размере 50-ти миллионов евро предоставит Румыния нашей стране. Средства со льготной процентной ставкой Молдова получит от соседней страны на месяц раньше условленного срока. Об этом сообщают в министерстве финансов.
Ведомство отправило румынским коллегам официальное письмо с просьбой изменить дату выдачи денег.
Сумму выделят 27 февраля в рамках соглашения о финансовой помощи, заключенном между двумя странами.
В конце августа прошлого года правительство Румынии перечислило первый транш в 60 миллионов евро из 150-миллионого кредита для Молдовы
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