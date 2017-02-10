РАЗОБЛАЧЕНИЯ: Некоторые политики предали за 400-1500 $!

Экс-председатель Счетной палаты Серафим Урекян утверждает, что ему предлагают политические проекты, в том числе, и реанимировать Альянс «Наша Молдова» (АНМ), которым он когда-то руководил, но он определенно не пойдет по этому пути.

В интервью порталу ТРИБУНА, Серафим Урекян рассказал, что в последние годы много коллег предлагали ему реанимировать АНМ. «Не послушали меня тогда, когда способствовали роспуску АНМ и присоединились к ЛДПМ. Я и тогда говорил всем, что мы совершаем большую ошибку. Но они не послушали, ими очень хорошо манипулировали те, у кого были деньги, и вот к чему пришли», — уточнил он.

По его словам, AMN столкнулась с рядом предательств. «Первое предательство произошло в 2005 г. — Дьяковым, Серебряном и др., которые проголосовали за Воронина. Потом в 2009-200-10 нас предали бывшие коллеги из Альянса за европейскую интеграцию. Тогда отношения еще были вполне нормальными между нами (Лупу, Филат, Гимпу и я). Тогда я взял «Миорицу», изменил ее со смыслом: Кто следующий?. Но тогда они были далеки от понимания этого. Были задействованы деньги, традиционный характер молдаванина и пришли к тому, к чему пришли», — сказал Урекян.

По его словам, со многими бывшими коллегами он общается до сих пор. «Только с двумя-тремя не поддерживаем связь. В остальном, я их спрашиваю, как у них дела, прошу у них совета. Спрашиваю сколько денег получили за предательство. Начиная от 400 – 1 500 $ и даже больше. Когда-нибудь я скажу, и кто давал их. Сейчас я ударю не очень хорошо», — заключил Серафим Урекян

Андриана Кептине