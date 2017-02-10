Президент Додон о визите в Брюссель

Глава государства Игорь Додон заверил европейских представителей, что он и администрация президента являются надежными партнерами в реализации реформ. Игорь Додон заявил в ходе пресс-конференции, посвященной результатам визита в Брюссель, что пригласил в Республику Молдова четырех высокопоставленных представителей, с которыми встречался в европейской столице, передает IPN.

„Давайте вместе, Европейский союз, с одной стороны, который предоставляет финансовую поддержку и обуславливает эту финансовую поддержку, и президент, с другой стороны, заставим это правительство проводить реформы. Не симулировать реформы”, - заявил Игорь Додон, отметив, что в последние годы мы являемся свидетелями имитации реформ.

Президент отметил, что переговоры в Брюсселе были хорошие, открытые, на которых проинформировал о некоторых недостатках и пробелах, которые наблюдается в двусторонних отношениях в последние годы. Игорь Додон сказал, что попросил помощь в расследовании мошенничества в банковской системе, тем более что, по его словам, все это произошло после подписания Соглашения об ассоциации.

Глава государства сказал европейским представителям, что в последние годы доверие в Европейский союз упало. А внешнеполитический вектор Республики Молдова может быть решен только гражданами, но никак не политиками. По его мнению, референдум был бы правильным решением.

Игорь Додон отметил, что в Брюсселе подтвердил свою позицию по поводу открытия офиса НАТО в Кишиневе, которого считает ошибочным. По его словам, это сделает более трудными переговоры по решению приднестровской проблемы. Глава государства добавил, что правительство торопит открытие офиса, но после парламентских выборов, безусловно, он будет закрыт.

В другом контексте Игорь Додон сказал, что сегодня встретился с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным. На следующей неделе в Республику Молдова должна прибыть группа экспертов из Россельхознадзора и Роспотребнадзора для проверки предприятий страны с целью возобновления экспорта молдавской продукции в Россию. В то же время, согласно президенту, в ближайшее время будет принято решение, связанное с ограничениями, применяемыми в отношении молдавских мигрантов. Сегодня же президент встретился с послом США Джеймсом Петтитом.

В Брюсселе президент Додон провел встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини, с председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.