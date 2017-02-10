Усатый угрожает уйти в жесткую оппозицию к социалистам

Председатель "Нашей партии" (НП), примар Бэлць Ренато Усатый пообещал уйти в жесткую оппозицию к Партии социалистов (ПСРМ), если они "будут оскорблять его людей".

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он заявил в интернете, что получает множество сигналов о том, что "представители руководства ПСРМ в ряде районов позволяют себе оскорбления в отношении активистов НП и его лично".

Усатый, с августа 2016 г. скрывающийся в Москве от молдавского правосудия, напомнил экс-лидеру ПСРМ, а ныне президенту Игорю Додону, благодаря кому он пришел к власти.

"На нашем поту, на нашей крови социалисты стали самой крупной фракцией в парламенте. И только потому, что для меня коррумпированная власть РМ ввела ценз по возрасту, Додон безболезненно стал президентом", - отметил Усатый, призвав Додона "не трогать моих людей".

Усатый напомнил Додону, что во втором туре выборов президента поддержал его кандидатуру.

"Это была именно политическая поддержка. В ответ были обещания, что будет оказана помощь НП, юристами, консультациями. Что он спасет не только меня, но и всю страну. Сейчас он говорит, что у него нет инструментов, нет прокуратуры. Игорь Николаевич делает, что может - снимает флаги, выступает с заявлениями по поводу Бюро связи НАТО. Не надо его беспокоить по серьезным вопросам. Он - простой президент", -сыронизировал Усатый.

Он считает, что существует запрет на новости об активистах НП в СМИ ПСРМ.

"В Молдове есть только СМИ Плахотнюка и ваши. Есть запрет показывать нас у социалистов. Еще вопрос. Что два-три депутата парламента от ПСРМ не могут посетить в тюрьме арестованного активиста НП Феликса Гринку?", - недоумевает лидер НП.

Он сообщил, что во время визита Додона в Москву встречался с ним.

"Была встреча. Но затем он пропал. И не вернулся. Подчеркиваю, если будешь идти рядом с Плахотнюком - буду больно бить обоих", - пообещал лидер НП, примар г. Бэлць Ренато Усатый.