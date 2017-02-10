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Экономика
Газпром готов реструктуризировать долг РМ за газ при 100% оплате счетов
10.02.2017

По сообщению пресс-службы кабмина Молдовы, зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев на встрече с премьером республики Павлом Филипом заявил, что реструктуризация исторического долга Молдовы за российский газ возможна только при сохранении стопроцентной оплаты текущих расходов, сообщает РИА Новости.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с поставками газа в республику и возможности активизировать двустороннее сотрудничество. "Глава молдавского кабмина отметил, что республике в 2016 году удалось оплатить все текущие расходы по потреблению природного газа, и подчеркнул важность реструктуризации накопленных ранее долгов", — сообщили в правительстве. В частности, молдавский премьер предложил рассмотреть "возможность перевода накопленного приднестровским регионом долга за газ на счет ООО "Тираспольтрансгаз", а потом — на администрацию региона".

На 1 января 2017 года долг за поставки газа в Приднестровье составил 5,79 миллиарда долларов или 88,6% от общего долга АО "Молдовагаз". Как сообщает пресс-служба молдавского кабмина, "Голубев, в свою очередь, отметил позитивную динамику, зарегистрированную на протяжении прошлого года, и подчеркнул, что реструктуризация исторических долгов может произойти только при условии сохранения стопроцентной оплаты текущих расходов".

В ходе встречи также был представлен новый руководитель предприятия АО "Молдовагаз" действующий министр информтехнологий и связи Молдавии Василий Ботнарь.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году "Газпром" поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. "Газпром", которому принадлежит 50% АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

 
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