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Здоровье
Цены ниже на некоторые лекарства
10.02.2017

Более 430 фармацевтических препаратов были зарегистрированы производителями в январе 2017 года в Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ). Из них 275 по сниженным ценам в леях. Из общего количества зарегистрированных лекарственных средств, 242 наименований, являются европейского производства, а 107 из СНГ, передает IPN.

Согласно пресс-релизу АЛМИ, цены от производителя на некоторые лекарства снизились до 40%. Например, цена на Кетилепт снизилась на 38,3% по сравнению с предыдущим годом, на Креон – на 28,5%, на Севоран – на 23,9%, а на Амоксициллин – на 20,6% и др.

В среднем, цены на фармацевтические препараты, выраженные в национальной валюте, стали на 3,47% ниже по сравнению с зарегистрированными в 2016 году ценами.

В то же время, на фармацевтическом рынке Молдовы появилось 48 новых лекарств. Цены из Национального каталога цен производителя на лекарства будут действительны в течение одного года со дня издания приказа Министерства здравоохранения.


 
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