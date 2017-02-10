Мифы и правда про Соглашение об ассоциации, в развитии: членство в ЕС

Алина Марина, IPN

В июле 2014 года Агентство IPN провело информационную кампанию под названием „Мифы и правда про Соглашение об ассоциации”, призванную осветить основные опасения, связанные с процессом подписания и ратификации этого соглашения. Около трёх лет спустя мы вновь возвращаемся к этим же источникам и этим же темам, чтобы увидеть, как изменилось положение вещей в процессе развития, и оправдались ли ожидания, имевшиеся накануне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

„Молдова не имеет перспективы членства в Европейском союзе”.

Как отмечает программный директор Ассоциации внешней политики (АВП) Лина Грыу, исходя из того, как развивались события на протяжении почти трёх последних лет, с момента подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Молдова может распрощаться с надеждами на членство в ЕС.

„На данный момент мы можем очень чётко сказать, что Республика Молдова переместилась в „серую зону” Европы, она остаётся за бортом процесса расширения Евросоюза, и произошло это в том числе из-за внешней конъюнктуры, но и по причине того, как развивались события внутри Молдовы. К сожалению, мы не смогли воспользоваться пространством возможностей, имевшимся у нас после подписания Соглашения об ассоциации – из-за коррупции, политической ситуации и непоследовательности при проведении реформ”, - утверждает эксперт.

По мнению Грыу, в ближайшие 15–20 лет Молдова не может претендовать на ассоциацию с Европейским союзом, а тем более – на вступление в него. Это, однако, не означает, что европейские реформы не должны быть продолжены, отмечает эксперт, у нас есть подписанное Соглашение об ассоциации с ЕС, которое является дорожной картой для преобразования Молдовы к лучшему, в плане развития демократии.

„Хотя Европейский союз испытывает внутренние проблемы, он ещё не закрыл свою дверь для сотрудничества с Молдовой. Эта дверь остаётся открытой, но не для вступления в Евросоюз Молдовы или других стран – такова уж ситуация, сложившаяся между государствами-членами ЕС. Мы видим и поползновения России, которая всё больше расширяет свои сферы влияния, стремится брать на вооружение всё новые и новые схемы для расширения зоны своего влияния, в том числе в политической и медийной сферах. Мы видим, что происходит в Республике Молдова, видим и происходящее в Украине”, - отметила Грыу.

Она подчеркнула, что Соглашение об ассоциации принесло Молдове множество преимуществ и открыло для неё очень многие двери. Оно принесло в Молдову опыт и финансирование, принесло множество преимуществ во внешней торговле, в области политики безопасности. И то, что у нас есть свобода передвижения, также является преимуществом, договорённость о котором была достигнута в период подписания Соглашения. Но, к сожалению, молдавский политический класс предпочёл больше времени уделить воровству, а не проведению реформ или труду на благо народа и страны.

„Соглашение об ассоциации является чёткой дорожной картой, поскольку в среднесрочной перспективе у Республики Молдова имелась чёткая альтернатива – получение статуса члена ЕС. Теперь, из-за коррумпированности политического класса и отсутствия концепции проведения реформ, эта перспектива закрылась. Как минимум, в среднесрочной перспективе, а то и в долгосрочной”, - заключила Лина Грыу.

Со статьёй на эту же тему, опубликованной в июле 2014 года, можно ознакомиться здесь.