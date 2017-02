Life.ru: Такой ли уж пророссийский Игорь Додон

Журналист российского портала Life.ru Андрей Татарчук — о том, чей виноград и в каком соседнем саду собирают в Республике Молдова.

Молдавский президент Игорь Додон на этой неделе летал в Брюссель, где в скромном здании на бульваре короля Леопольда III посетил штаб-квартиру Североатлантической организации. Эту встречу в европейском сердце НАТО некоторые представляют как бурю и натиск или даже спутник и погром.

Даром, что это было отражение пасторальной идиллии известной и зря забываемой народной и эстрадной песни. Помните, может быть: "Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград"? Такая задорная старая песенка — смуглянка, вспышка любви. И вообще замечательная добрая южная республика на землях бессарабов, гагаузов, малороссов и граничащая с Украиной, Румынией и Приднестровьем от имени своего президента-социалиста заявила о том, что выбирает нейтралитет.

На бульваре третьего из бельгийских Леопольдов лидер Республики Молдова призвал руководство НАТО не торопиться с открытием офиса в Кишинёве. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что офисы альянса есть в Украине, Грузии. Есть оный даже в РФ — правда, натовское информационное бюро у станции метро "Октябрьская" на улице Мытная, 3, сейчас скромно работает с закрытыми жалюзи, но деятельность ведётся и в российской столице. Как сказала Геттемюллер, в Кишинёве будет открыта не военная база альянса, а небольшая дипломатическая миссия с цивильным персоналом, исключительно клерками. Призывай — не призывай, это будет сделано — job must go on.

С этим известием из Брюсселя поставленный перед фактом господин президент улетел обратно в Кишинёв. Стоит сказать, каждая собирательница винограда, каждый бессараб, гагауз, румын или малоросс в Молдавии знал, что так и будет. Это — тот самый нео-нейтралитет по-молдавски.

При Снегуре, Воронине был такой же нейтралитет, таким он будет и при Игоре Николаевиче Додоне. Запомнившемся очень ярким трёхдневным визитом в Москву совсем недавно, в январе: встреча в Кремле стала первым официальным дискурсом от лица нового главы государства. Тогда прозвучало очень многое в духе союзничества, чего за все свои полтора президентских срока не произнёс даже Владимир Воронин, низложенный в микрореволюции 2009 года.

Молдавия — партнёр России, а не Запада. Возможно, теперь в Кишинёве плюсы евроинтеграции станут минусами; вероятно, даже будет заключён договор о партнёрстве в ЕврАзЭС; случится сворачивание программ евроассоциации Молдавии; уступки Приднестровью, — кажется, всё это говорил не президент единственной постсоветской республики с безвизовым режимом с ЕС и румынским фактором, а москвич, патриот и даже представитель того, что некогда звалось "Уралвагонзаводом".

На самом деле всё просто: Молдавия, как и Белоруссия, стремится к максимальному извлечению дивидендов от любого соседства — это то, от чего отказалась Украина, поставив только на одну лошадь. Только в отличие от президентской Республики Беларусь, где Лукашенко — плюс-минус сам по себе как король на шахматной доске, новый молдавский президент вынужден лавировать в задних рядах фигур.

Надеюсь, не обидится никто, но Додон — это человек, которому в парламентской республике с коалицией проевропейских партий очень сложно находиться среди таких фигур, как лидер Демократической партии Влад Плахотнюк. Молдова сегодня — это Плахотнюк, контролирующий почти все сферы бизнеса, медиаресурсы, иностранные инвестиции, включая европейские гранты и кредиты, банки, внутреннюю политику, силовые структуры — в общем, весь мейнстрим. И какие бы призывы и декларации ни звучали из уст Додона, Плахотнюк использует его как куклу, дёргая нужные верёвочки в нужный момент.

Молдавия — небольшая олигархическая лимитрофная республика, в которой за кражу миллиарда долларов из Banca de Economii и ещё нескольких банков посажен на 9 лет в тюрьму бывший премьер-министр Владимир Филат.

Республика Молдова — это страна, которая научилась извлекать профит из воздуха между Россией и Румынией. А с Украиной торговля не прерывалась никогда. Схемы — самые невероятные. Вот и украинские журналисты с ресурса "Слідство.інфо" сообщают, что молдавская фирма Arpotehpro поставила дочернему предприятию "Укроборонпрома" 20 двигателей для украинских БТР-80 производства российского завода КамАЗ.

Цена сделки после цепочки фирм-посредников завышена на треть — за каждый мотор для советского броневика, который предназначен для мясорубки на Донбассе, переплачено около 5000 долларов. Посредники заработали немного, но на мамалыгу с салом хватит.

К слову, ранее "Калашниковы", танки и даже истребители с консервации складов Министерства обороны Молдавии в обход мирового эмбарго через ряд посредников поступали в Йемен. В России назвали информацию "Cлiдства" фейком. Но чем прибыль с поставок вооружения отличается от доходов с экспорта бренди?

Вот лучший опыт рыночной экономики, господа! Гибкости нужно учиться у легко садящегося на шпагат Кишинёва — многим странам на границе, таким как Латвия или Грузия, растяжки не хватает.

Что дальше? Дальше снова маятник: офис НАТО и экспорт в Россию, дальше — без Шенгена на работу в Рим и без проблем с бренди в Москву. После Додона выиграет на президентских выборах сторонница евроассоциации Майя Санду, а потом — снова пророссийский президент.

Политические декларации и гибкость политики самой западной бывшей советской провинции заставляют краснеть и бледнеть, что случалось раньше только при виде смуглянки-молдаванки, обирающей виноградные ягоды в чудесном зелёном саду.