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Щит альянса
11.02.2017

Николай Павлов

Прикармливая силовые структуры, власть угрожает оппозиции и готовится противостоять возможным акциям протеста

В Молдове укрепляется классическое полицейское государство, в котором власть жестко, в том числе с помощью репрессий, контролирует социальную, экономическую и политическую жизнь граждан. Происходит это по причине уникальной ситуации: страной управляют две партии, возглавляющие топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют. Не имея мандата доверия от избирателей, власть опирается на силовиков, судей и прокуроров.

Как показал последний опрос общественного мнения, проведенный CBS-AXA по заказу IDIS «Viitorul», 46 процентов опрошенных никогда в жизни не проголосуют за Либеральную партию, 43,8 процента – за Демпартию. На третьем месте - живущие в ладу с правящим альянсом коммунисты ( 25,3 процента), а также находящие с ним общий язык ЛДПМ и Народная европейская партия. Тот же опрос показал, что в случае досрочных выборов  социалисты возьмут большинство в парламенте - 51,2 процента голосов определившихся. ПСРМ лидирует и в рейтинге доверия граждан – 44 процента. На втором месте в списке кандидатов в парламент - оппозиционная партия «Действие и солидарность» (28,5 процента). Остальные партии, в том числе правящие, не смогли бы преодолеть избирательный порог в 6 процентов.

А на подходе новые оппозиционные партии. Бывший вице-председатель ЛП Анатол Шалару уже приглашает граждан с унионистскими взглядами вступать по электронной почте в создаваемую им Партию национального единства (PUN), заверяя, что она имеет поддержку Румынии и ЕС... Что в этой ситуации делает власть?

«Молдавские ведомости» уже писали о срочно  подготовленных уже после принятия госбюджета-2017 постановлениях, регламентирующих резкое повышение оплаты труда людей в погонах: военнослужащих, рядового и начальствующего состава органов национальной обороны, госбезопасности, общественного порядка и правоохранительных органов. Цель – укрепить силовой рычаг воздействия на партии и гражданское общество на случай массовых акций протеста и на все случаи локального недовольства граждан, скажем, в случае, незаконной застройки городских пространств.   

Напомним: для рядового и начальствующего состава бригады полиции особого назначения «Fulger» МВД установлено ежемесячное вознаграждение в 1000 лей. Предлагаются такие же вознаграждения и сотрудникам генерального инспектората полиции. Работникам спецподразделений ГИП и СИБ, связанным с предотвращением организованной преступности, будут доплачивать по 50 процентов к окладу, а каждому сотруднику СИБ - доплачивать по 8 тысяч лей в месяц.

В конце декабря было принято довольно-таки нахальное решение о прибавке к зарплате полицейских четверти сумм от выписанных ими штрафов, что, по мнению МВД, «поможет искоренить коррупцию». За этим последовало другое, беспрецедентное по наглости, предложение – отдавать полиции конфискат. Все средства, вырученные от реализации активов, арестованных и изъятых на основании актов полиции, предлагается передавать на счет ГИП МВД, ему же - передавать все средства, вырученные от реализации вещественных доказательств (вещдоков, не востребованных владельцами в течение шести месяцев со дня уведомления о возврате, и тех, чей законный владелец неизвестен, по истечении срока уголовного преследования), а также конфискованные и бесхозные ружья, ядовитые вещества, наркотики, боеприпасы, средства транспорта, вычислительную технику и технику связи.

Не забыты и карабинеры. Им предложили повысить зарплаты. Командиры смогут устанавливать 50-процентные надбавки к окладам контрактников, а также надбавки в 1000 лей к окладам военнослужащих батальона «Scorpion» и контрактникам департамента карабинеров. Решено поднять статус этой военизированной структуры: МВД представило проект постановления правительства об утверждении стратегии реформирования войск карабинеров на 2017-2020 годы. Цель - реорганизовать структуру и интегрировать в систему полиции с сохранением военного статуса, организационной и функциональной специфики, оперативной независимости. Департамент войск карабинеров превратится в генеральный инспекторат карабинеров, что приведет к созданию двойной полицейской системы, в которой будут работать, взаимодействуя, гражданская полицейская структура (полиция) и военная (карабинеры). Авторы документа традиционно ссылаются на европейский опыт.

Между тем недавно подана серьезная заявка на реформирование всей структуры исполнительной власти. Почему нельзя реорганизовать карабинерскую службу в контексте этой реформы? К чему такая спешка? Или есть особые соображения? Авторы стратегии ссылаются на то, что «восстановление общественного порядка» должно стать основной миссией карабинеров, а «поддержание общественного порядка» – главной задачей полиции. То есть – разделяй и властвуй. В документе также указывается, что до полной реализации оперативного потенциала ГИК обеспечение общественного порядка будет вторичной миссией как полицейских, так и карабинеров, потому что на практике ни одна из двух структур «не может оперативно покрыть национальную территорию должным образом».

Остается только добавить, что МВД реализует еще и полицейский проект «Supraveghere de vecinătate» («Соседи видят»), в рамках которого генеральный инспекторат полиции поощрит взаимное доносительство граждан. Проект реализуется пока в 12 районах, но это только начало. Собирать информацию будут авторитетные работники МВД в своих родных селах. Например, в селе Микэуць района Стрэшень, откуда родом заместитель руководителя ГИП Георге Кавкалюк, дело, если верить МВД, уже поставлено на поток.

Остается добавить, что силовые структуры укрепляет не только государство, но и те, чьи право оно преимущественно защищает. На столичной улице Милеску Спэтару, за домом № 23, застройщик начал возводить многоэтажный дом под защитой мощной частной охраны, а забор вокруг будущего котлована обнес колючей проволокой в предвидении недовольства жильцов…


 
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