Новые правила получения удостоверения личности для лиц с двойным гражданством

Чтобы получить удостоверяющие личность документы, обладающие двойным гражданством лица должны будут предоставить и паспорт той страны, гражданство которой, по их словам, у них имеется. Соответствующее положение Министерство информационных технологий и связи (МИТС) включило в проект поправок к Положению о выдаче удостоверений личности, отправить IPN.

Свою инициативу Министерство информационных технологий и связи объясняет многочисленными случаями повторного присвоения государственного идентификационного номера физическим лицам (при пересечении государственной границы на основании паспорта иностранного гражданина, при транскрипции актов гражданского состояния и т.д.). Для предупреждения или, в случае необходимости, урегулирования такого рода ситуаций предлагается предъявлять и паспорт той страны, гражданство которой уже имеется у соискателя. Авторы проекта считают, что предъявление этого документа позволит правильно идентифицировать лиц, которым IDNP был присвоен неоднократно, и обновлять информацию в Государственном реестре населения.

Другим препятствием, выявленным МИТС в процессе обеспечения населения удостоверениями личности, является невозможность установления личности из-за отсутствия у некоторых лиц мужа/жены или родственников I–III степени родства, которые могли бы их идентифицировать, в связи с чем они не могут получить подтверждающие документы, необходимые для их идентификации, из-за отсутствия удостоверения личности. Для разрешения таких ситуаций предлагается идентифицировать таких лиц на основании заявлений под личную ответственность от трёх третьих лиц, молдавских граждан, совершенно точно знающих личность соискателя гражданства и обладающих удостоверяющими личность документами, выданными национальными уполномоченными учреждениями.

Кроме того, в тех случаях, когда уплата налогов или оплата предоставляемых ГП „Registru” услуг были осуществлены посредством электронных платёжных инструментов, предлагается, чтобы факт оплаты проверяло с помощью информационной системы ответственное лицо из уполномоченного учреждения, и не нужно было предъявлять доказательство оплаты на бумажном носителе.