Социалисты о бюджете Кишинева: он основан на собственных доходах всего на 11 процентов

В результате анализа проекта муниципального бюджета фракция ПСРМ подготовила свои замечания к документу.

1. Прежде всего, советники отмечают, что проект бюджета-2017 не доработан: он очень скромный и ущербный, так как в нем не учтены рекомендации Счетной палаты, Департамента внутреннего аудита, Финансовой инспекции и других контролирующих органов. Использование рекомендаций позволило бы использовать дополнительные резервы.

2. В проект заложен очень низкий процент собственных доходов муниципия - всего 11%. Еще 2% планируется получить от выплаты дивидендов предприятиями с муниципальным капиталом. При этом 3,278 млрд леев, или 48% - это перечисления из государственного бюджета, а 17% заимствования из внешних и внутренних источников.

3. В процедуре разработки и рассмотрения проекта в первом чтении был нарушен принцип прозрачности в принятии решений. Не было организовано публичное обсуждение в широком формате, в том числе с привлечением независимых экспертов и представителей гражданского общества.

4. Бюджет не заслуживает доверия. Нет достоверных источников покрытия дефицита бюджета в размере 500 млн леев, определенных на этапе утверждения проекта бюджета в первом чтении. По прогнозам специалистов ПСРМ, в 2017 дефицит исполнения муниципального бюджета составит около 900 млн леев.

4. Не соблюдаются принципы качественного управления бюджетом, исполнения бюджета на основе реализации программ развития.

5. Не были выяснены некоторые важные вопросы для разработки бюджета 2017 года. Авторы проекта пообещали советникам, что «выяснят эти вопросы в процессе исполнения»:

- Какова сумма дефицита бюджета 2016 года, перенесенная на 2017 год?

- Какой планируется доход от приватизации и каков перечень подлежащего приватизации имущества?

- Не были корректно спланированы собственные доходы от сбора местных налогов и сборов. Упор делается только на налог на недвижимость.

- Доход от деятельности 63 компаний, с долей муниципальной собственности, планируется по итогам 2017 года в размере всего 1,150 млн леев.

- Непрозрачность доходов от услуг, предоставляемых подразделениями Муниципального совета и Примэрии Кишинева, и незапланированных расходов.

Специалисты фракции представили также замечания по расходам проекта бюджета. Они отметили непропорциональные и неоправданные расходы, в частности:

1 на ремонт и обслуживание дорог;

2 на сферу культуры, в том числе, на недействующие творческие коллективы;

3 дублирование из года в год расходов на одни и те же объекты незавершенного строительства и капитального ремонта;

4 изменение назначения расходов по личному распоряжению генерального примара. В 2016 году было издано более 30 распоряжений примара по изменению расходов, в большинстве случаев они были сделаны по политическим мотивам.



Фракция ПСРМ предлагает:

1. Запретить порочную практику личных распоряжений примара по изменению статей расходов.

2. Увеличить собственные доходы бюджета и оптимизировать затраты с учетом рекомендаций Счетной палаты, Управления внутреннего аудита, Финансовой инспекции и других контролирующих органов.

3. Увеличить доходы от дивидендов, полученных от доли публичной собственности муниципального совета в предприятиях и в акционерных обществах с 1,15 млн леев до 50 млн леев.

4. Удвоить доходы от сдачи в аренду земельных участков. Пересмотр всех проектов, разработанных Дирекцией архитектуры. Организовать публичные слушания по теме уклонений от оплаты аренды.

5. Утвердить список объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации, с тем чтобы избежать их отчуждения при помощи сомнительных схем. Запланировать доходы от продажи муниципальной собственности через аукционы в размере около 100 млн леев.