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Экономика
Россельхознадзор приостановил сертификацию пяти из восьми молдавских поставщиков мяса в Россию
11.02.2017

Обещания российских чиновников облегчить поставки продукции из Молдовы и расширить число ее поставщиков на рынки РФ обернулись пока новыми ограничениями.

Как передает "ИНФОТАГ", Россельхознадзор, к примеру, приостановил сертификацию пяти из восьми молдавских поставщиков мяса в Россию: IDT din Bardar, Antadro, Gavris-Prim, Lamos-Carne и Navelina.

Ведомство объясняет это тем, что данные предприятия "18-36 месяцев не поставляют продукцию в РФ и по этой причине Россельхознадзор не мог проводить пограничный ветеринарный контроль продукции и подвергать ее мониторинговым исследованиям". Кроме того, он "не располагает информацией о результатах, проводимых в РМ контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий и их продукции, что приводит к невозможности оценить риски".

Экспорт может быть возобновлен лишь по результатам инспекции предприятия компетентным в области ветеринарного надзора органом РМ и анализа предоставленного в Россельхознадзор акта проверки.

Все пять предприятий действительно не поставляют в РФ продукцию с августа 2014 г., но не по своей вине, а исключительно из-за введенного запрета Россельхознадзора после подписания РМ соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.

По существу, сейчас поставлять мясо в РФ разрешено лишь АО Mistor-Bras из села Нишкань Каларашского района, Hanuco из села Петрены Дрокиевского района и Tеhnostеl-Car из Хыцнчешть. Причем, в отношении последнего введены временные ограничения на ввоз мяса с октября 2016 г.


 
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