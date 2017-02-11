В Молдове будут меньше строить?

В Молдове в 2016 г. было выдано 3947 разрешений на строительство жилых и нежилых зданий, что на 8,5% меньше, по сравнению с 2015 г., передает NOI.md.

По данным Национального бюро статистики, из общего объема выданных разрешений 2328 (59% от общего количества) пришлось на жилые здания, а 1619 (41%) – на нежилые.

При этом, общее число разрешений на строительство жилых зданий в 2016 г., в сравнении с предыдущим годом, сократилось на 6,8%, а на строительство нежилых зданий – уменьшилось на 10,9%.

В частности, для строительства в городах в 2016 г. было выдано 2112 разрешений, а в сельской местности - 1835 разрешений, что, соответственно, на 11,4% и на 5% меньше, в сравнении с предыдущим годом.

В целом около 53,5% авторизаций выдано на строительство жилых и нежилых зданий в городах Молдовы, а остальные 46,5% - в селах.

В региональном аспекте снижение количества разрешений, выдаваемых на строительство жилых зданий, отмечено практически по всем районам. Так, в мун. Кишинев количество такого рода авторизаций в 2016 г., в сравнении с 2015 г., сократилось на 56 единиц – до 828, в регионе развития «Север» - на 25 ед. – до 359, в регионе развития «Юг» -на 84 ед. – до 237 ед., в АТО Гагаузия –на 9 ед. – до 95.

В то же время, в регионе развития «Центр» показатель увеличился на 4 ед. – до 809.

По нежилым зданиям спад объемов выдачи разрешений на строительство был отмечен в мун. Кишинев – на 58 ед. – до 198, в регионе развития «Север» - на 168 ед. – до 517, в регионе развития «Юг» - на 32 ед. – до 257. Вместе с тем, рост показателя отмечен в регионе развития «Центр», где было выдано 478 разрешений на строительство нежилых зданий, или на 47 ед. больше, чем годом ранее, а также в АТО Гагаузия – 169 (+12 ед.).