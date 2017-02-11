Сколько проституток в Молдове ВИЧ-инфицировано

Эксперты отмечают — неблагоприятная социально-экономическая обстановка в Молдове часто способствует тому, что наши соотечественники пытаются зарабатывать деньги за рубежом не всегда легальными методами. С печальной регулярностью СМИ сообщают о депортации граждан Молдовы из самых разных стран. Не так давно из Турции были высланы наши соотечественницы, некоторые из которых по данным турецкой прессы ВИЧ-инфицированы.

В настоящее время ВИЧ передается в больше степени именно половым путем, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник Национальной программы борьбы со СПИДом Юрий Климашевский. "Изначально болезнь выявляли у гомосексуалистов, потом, в нашей республике, была вспышка ВИЧ среди инъекционных наркоманов, сейчас все уже далеко не так, однако эти социальные группы остаются в зоне риска. Как и их половые партнеры", — заявил Климашевский. Какова вероятность того, что женщина, оказывающая за рубежом коммерческие сексуальные услуги, вернется на родину не только с "первоначальным капиталом", но и смертельным вирусом? По словам Климашевского, приобрести ВИЧ можно и не пересекая молдавскую границу. "То, что проститутки заражаются ВИЧ за рубежом — это, отчасти, миф. Заражаются они, как правило здесь, в Молдове, и большинство промышляет также у нас. У нас в стране была обследована тысяча женщин, которые за рубежом оказывали услуги коммерческого секса и было выявлено 1 или 2 процента ВИЧ-инфицированных, что немного", — сказал собеседник

. Вместе с тем, "расслабляться" молдавским любителям проституток не стоит — считать коммерческие секс-услуги делом безопасным для здоровья ни в коем случае нельзя. "В общем, количество ВИЧ-инфицированных в группах риска, конечно выше, чем в остальном обществе — точных данных нет, но не более 10%, а это немало. И предотвратить заражение можно только путем использования презерватива. Никакие гели и таблетки перед и после секса от ВИЧ не защищают, это неправда, даже если об этом написано в инструкции препаратов", — отметил эксперт. Климашевский также сказал, что ситуация с ВИЧ в Молдове, в целом, под контролем. Об эпидемии речь не идет, инфицированные получают бесплатное лечение, позволяющее контролировать размножение вируса и полноценно жить. Однако это не отменяет главных правил, позволяющих избежать инфицирования — упорядоченной половой жизни, и отсутствия зависимости от инъекционных наркотиков.