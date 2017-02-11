Адвокаты Платона просят его возвращения в Украину

Правозащитники бизнесмена Вячеслава Платона, экстрадированного летом прошлого года в Молдову из Украины, требуют его возврата в соседнюю страну.

Об этом заявил адвокат обвиняемого Эдуард Руденко после заседания Апелляционной палаты, на котором было вынесено решение об сохранении ареста для Платона.

По его словам, в ближайшее время и украинская сторона обратится с таким же запросом в адрес молдавских властей.

Напомним, 29 августа Вячеслав Платон был экстрадирован в Молдову. 1 сентября суд сектора Буюканы вынес решение о помещении бизнесмена Вячеслава Платона под предварительный арест на 30 дней.

Платон подозревается к причастности к краже из ВЕМ. Прокуроры говорят, что он воспользовался кредитами из этого банка на сумму около миллиарда леев. Сам бизнесмен заявляет, что он невиновен, а все деньги украл Влад Плахотнюк.

5 декабря Апелляционная палата Киева постановила, что Вячеслав Платон был экстрадирован из Украины в Молдову незаконно, однако его адвокат Илья Новиков отметил, что данное решение не приведет автоматически к немедленной выдаче Платона Украине.